Javi García: "Pedía a Dios que Pedri no tuviera más lesiones"

Lo del Benfica le marcó tanto que hoy vive en Lisboa y no se pierde un partido en Da Luz, donde vivió en directo la última visita del Barça junto a su padre y dos de sus tres hijas, las mayores: “En el colegio hay dos bandos, los del Benfica y los del Sporting, es lo que pasa en una ciudad con dos equipos que se pelean por todos los títulos”, explica desde Sevilla, donde está pasando unos días antes de regresar a Portugal: “Si no pasa nada, el miércoles también estaré en el campo”.

En sus tres temporadas como futbolista del Benfica coincidió con jugadores como Aimar, Saviola, Di María o Nolito: “Aún me reconocen, claro, siempre me he sentido muy querido y en parte es porque formé parte de un equipo histórico. Con el tiempo casi todos fueron a parar a equipos grandes”. Es, reconoce, el club que más le ha marcado.

Diría que es el equipo en el que más he disfrutado, donde creo que he dado un mejor rendimiento y más a gusto he estado. Tuve la suerte de jugar con grandísimos jugadores y, de largo, di el mejor nivel de mi carrera.

Javi García, en una imagen de archivo / EFE

Para quien acabe de aterrizar, ¿qué peso tiene el Benfica en Portugal?

Es el club del país, no hay equipo ni club más grande. Con todas las de la ley. Es el que más aficionados tiene, más socios, el que más masa social mueve. Al final estás hablando de equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el United, el Manchester City, cada uno con sus momentos, pero el Benfica es uno de ellos.

La Copa de Europa se resiste desde 1962. ¿La maldición de Béla Guttmann pesa en el vestuario?

Cuando eres jugador no piensas en eso, cada partido es un mundo, y al final todo depende de lo que hagas dentro del campo. Luego sí es cierto que para la gente que está alrededor, periodistas e incluso aficionados, es algo curioso. Y va pasando el tiempo y es verdad, va cobrando más fuerza, pero como jugador juegas y no piensas en ello.

En el 4-5 ante el Barça a alguno se le apareció su espíritu.

Fue una locura. Era imposible estar sentado ni un solo momento. Es cierto que el Benfica no tuvo muchas oportunidades de gol, las pocas que tuvo las aprovechó. Fue un partido bastante raro, empezó bien, tuvo algunas ocasiones, el autogol… Y luego el Barça es cierto que tuvo la posesión del balón, pero tampoco recuerdo ninguna parada de Trubin porque la eficacia de cara a gol fue tremenda. El gol de Raphinha de cabeza, por ejemplo...

¿Prevé un partido similar?

Es difícil que se repita, no lo veo, ojalá desde el punto de vista del espectador sea partido con muchos goles, pero al ser eliminatoria, sabes que hay vuelta… Me resultaría extraño que hubiera tantos goles.

¿Favorito?

El Benfica en casa está jugando bien en Champions: el Atlético, el mismo Barça… el resultado no se dio, pero en casa si sale con el día bueno es muy peligroso. Cuando veo a un equipo del que se dice que está por encima de otros en este tipo de eliminatorias… Yo lo veo bastante igualado… ¡Incluso veo como favorito al Benfica! Cuando se ve a un rival tan favorito… El Benfica tiene mucho orgullo y la gente aprieta mucho. De lo que estoy seguro es que va a sacar un resultado muy bueno en casa. Me lo huelo… Luego en el segundo partido en Barcelona lo pasará mal, pero le dará para pasar la eliminatoria.

Es difícil que se repita el último partido, no lo veo, creo que el Benfica sacará un buen resultado para la vuelta Javi García

¿En qué se basa?

Estoy prácticamente todos los partidos en Da Luz. Será mi manera de ver el fútbol, pero tiene que salir al trescientos por cien, y cuando juega en casa y lo hace desde el inicio… Si tienes en mente que hay un segundo partido… Al Barça, si desde el primer momento le asustas y te plantas en su campo, si eres valiente. Igual es la manera que tengo yo de ver el fútbol, pero el Barça puede sufrir, tiene jugadores que no tienen mucha experiencia en estos partidos, salvo algunos.

Experiencia quizá no tanta, pero el Benfica ya sufrió su contragolpe. Y de talento…

¡Sí, claro! Raphinha es una pasada, Lamine, Pedri… no es normal cómo juega ese chaval, es que es precioso… Ya había demostrado que era un gran jugador, estos años atrás, en la selección. Y gracias a Dios, porque de verdad que yo era de los que decía cuando empezó con las lesiones que por favor se recuperase, pedía que no tuviera más lesiones, que no podía ser otro caso de jugador que da un año o dos buenos y se pierde, se veía que era especial. Lo de esta temporada está siendo increíble: cómo se mueve, juega, controla, es bonito, lo hace todo muy bonito. Y ves el físico que tiene, me flipa ver a un jugador, con ese físico aparentemente débil, que a simple vista puede parecer muy débil, pero que es fortísimo. A mí me tiene enamorado.

"Lo que más me fascina de Lamine Yamal es su aplomo, su calma... Sé lo que es la presión de jugar en el Real Madrid y no se lo he visto a nadie" Javi García

¿También Lamine Yamal?

Es impresionante. Lo que me fascina, que es un fenómeno de chaval y que será Balón de Oro sin ninguna duda, es que siendo un jugador tan joven tenga ese aplomo, esa confianza. Lo ves jugar, antes de los paridos, después, y ni se alegra cuando va bien en exceso, ni se lamenta en exceso si va mal, mantiene siempre una calma que no he visto en ningún jugador. Yo he vivido esos partidos con el Madrid y esa presión, como en el Barça, no la he vivido en ningún club del mundo. Y la sientes. Él no, ese chaval es especial.

Otro que sale de La Masia. Como Cubarsí, Balde, Casadó, Fermín, Gavi… Usted creció en La Fábrica. ¿Ahí no hay talento? ¿Entiende tan poca presencia en el primer equipo?

Yo tampoco lo entiendo, más de una vez lo he comentado, no puede ser que en el Madrid me digan que no hay calidad para estar ahí. En parte también me alegro de que salgan en el Barcelona. Si lo miramos por el lado positivo, está haciendo que salgan jugadores de abajo y son jugadorazos que van a ser de la selección los próximos diez años.

Javi García, en una imagen de archivo junto a Ronaldinho / EFE

Ya.

En España se trabaja espectacular, en el Barça, pero también en el Madrid y muchos clubs, cada vez hay gente más formada, entrenadores que enseñan mucho y muy bien. Es una lástima que haya equipos que se vean en esa situación, sin dar oportunidades. A ver si el Barça sirve de ejemplo para el Madrid. Ahí tienes a Asencio. Este chaval parece que lleve toda la vida, juega con una crecida... Con mucha confianza. Y entra a base de lesiones, después de varios inventos con jugadores.. Y a la décima dicen ‘vamos a poner al chaval’. No hay que llegar a tanto. A esos niveles te juegas mucho, pero no hay que ponerlo tan difícil.

Koeman apostó por Gavi, Xavi por Cubarsí, Flick por Casadó… Lo del alemán, sin ser de la casa, tiene mérito.

Me da muy buenas sensaciones Flick. Cuando lo veo en el banquillo, en rueda de prensa, se intenta empapar de la cultura, sabe que siempre ha sido así y es un tío valiente que ve que los jugadores son de nivel y apuesta por ellos. Hay que serlo. No le tiembla el pulso tomando decisiones. Parece que tiene que venir gente de fuera a abrirnos los ojos. No valoramos lo que tenemos aquí.

¿A quién ve ganando la Champions?

Te diría que… el Real Madrid da igual la situación en la que esté, eso no tiene nombre, es de estudio, pero están ahí siempre, No sé, yo el Liverpool creo que al final, no sé por qué, va a caer. Te diría el PSG también. El Atlético sé que se la juega con el Madrid, pero también le toca ya estar en otra final… Es muy difícil, veremos.

Por cierto, ¿cómo le va? ¿Qué planes tiene?

Tras dejar mi trabajo en el cuerpo técnico del Benfica, es la primera vez desde que empecé a jugar a fútbol que he tenido medio año para descansar, aunque lo estoy aprovechando para formarme como entrenador, aprender idiomas… Tengo ganas de entrenar.