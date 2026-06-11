ENTREVISTA SPORT | Javier Espinosa Ex futbolista del Barça
Javi Espinosa, ex canterano de La Masia: "Yo era un poco del Madrid hasta que llegué a La Masia"
Javi Espinosa llegó a La Masia con trece años y pasó ocho en el Barça, los últimos tres en el filial: "Si sé que llega Luis Enrique, me quedo"
Javi Espinosa, un barcelonés nacido en Talavera de la Reina, nos cita en Glòries para charlar. A sus 33 años es ya un hombre que ha vivido mucho desde que llegara al Barça en 2006, con trece años, para unirse al Cadete A procedente del Talavera de la Reina. Pasó ocho temporadas como blaugrana, las últimas tres en el Barça B, del que también fue capitán y lució el '10' a la espalda. De eso hace veinte años.
Aparece mientras mantiene una vídeollamada con su hijo, que vive en Talavera de la Reina, desde donde se desplaza un par de veces por semana a la Ciudad Condal para atender sus compromisos con la Kings League. Está en forma y no descarta volver a calzarse las botas para competir en un Primera o Segunda RFEF. Durante su etapa en el Barça fue muchas veces comparado con Iniesta, algo que le sigue sorprendiendo, pero que tiene base más allá de la palidez de ambos y el hecho de ser castellano-manchego. Jugaba en una posición similar a la de Andrés y tenía ese perfil de interior que es ya marca registrada en La Masia, residencia en la que creció futbolísticamente y, por supuesto, a nivel humano.
¿Vienes mucho a Barcelona?
La verdad es que antes era mi segunda casa, pero yo creo que ahora es mi primera, porque estoy más aquí desde que ha empezado la Kings League. Pero vivo en Talavera de la Reina, como siempre, en mi ciudad. Después de cómo acabé del fútbol, estar en casa con mi familia, con mi mujer y mi hijo, me ha dado mucha vida.
En Talavera empezó todo.
Sí, recuerdo como que nací con un balón. Iba al colegio con mi pelota y mis padres me veían loco. Con cuatro años ya quería jugar, pero hasta los cinco no podía y fue cuando le dije a mi padre que había que hacer un equipo. Lo hicimos en el cole y después ya estuve en la Unión Deportiva Talavera. Y de ahí al Barça. Bueno, tuve antes ese pequeño paso por el Madrid…
¿Un pequeño desliz?
[Sonríe] Sí. A ver, yo también era un poco del Madrid de pequeño, por cosas de abuelos, de familia y tal. Hasta que decidí venir para acá. Llegué a jugar un torneo con ellos, pero no tuve buenas sensaciones. Lo que pasa es que iba y venía de Talavera y se me hacía muy duro. Me ofrecieron la residencia, pero era muy pequeño y me daba miedo salir de casa.
¿Cuándo aparece el Barça?
Quienes me siguieron fueron Benaiges y Pimi, que me vieron en el último torneo con el Madrid. Ahí sí que ya dije, con doce o trece años “bueno, o me voy ya o al final me voy a quedar aquí toda la vida y no voy a conseguir lo que quiero”.
¿Qué querías?
Ser futbolista. Así que vine a ver La Masia, me gustó mucho… bueno, me encantó. La primera sensación fue de “guau”. También lo decidí porque era la época en la que estaban subiendo muchos de la cantera y pensé “este es mi sitio”.
Yo era un poco del Madrid de pequeño... hasta que decidí venir a La Masia
Pues lo tenías más lejos que Madrid.
Costó mucho. Los primeros meses fueron más de sufrir que otra cosa. Lo que pasa es que sufrías cuando te despedías de tu familia. Luego, cuando cambiabas el chip y estabas en La Masia, con toda la gente de allí, encantadores, y con todos los jugadores, que éramos una piña, ya estabas bien. Entre todos te apoyas. Uno está hundido, otro también, y al final te vas ayudando.
Eso curte.
Te marca todo. Al final yo recuerdo más esta infancia que la de mi casa, por así decirlo. Yo me he criado aquí, en Barcelona, en el Barça, y eso te curte todo. A veces mi familia me dice: “Eres frío, te da igual todo”. Pero al final, cuando estás solo tanto tiempo y te tienes que hacer fuerte, te curtes.
¿Qué aprendiste?
Todo. Te enseñaban valores, educación, saber estar, trabajar, estar unidos… No era llegar y ya está. Teníamos a Carles (Folguera), a Rubén (Bonastre) y a Ricard (Muñoz) muy cerca, los recuerdo muy cercanos. No te faltaba de nada, te apoyaban en todo y te ayudaban a crecer y te enseñaban los valores que tiene que tener una persona.
¿Con quién coincidiste?
Con Planas, con Sergi Gómez, con Muniesa, con Oriol Romeu, con Deulofeu… toda esa gente. Al final, con todos los de nuestra generación mantienes relación. No es que hables todos los días, pero sí de vez en cuando.
¿Cuándo piensas ‘si me lo curro llegaré’?
Eso no lo sientes hasta el juvenil A. Porque en cadete ves pasar a tanta gente… cada año hay cribas de diez, doce, quince niños; se van unos, vienen otros… Hasta juvenil A, que firmas un contrato más profesional o semiprofesional, y ya vas subiendo al Barça B a entrenar, no lo sientes realmente.
Tres años en el Barça B. ¿Fue tu mejor época de blaugrana?
Yo creo que sí. Y además el último año fue el mejor futbolísticamente hablando que he hecho, el más regular. Ahí era bueno de verdad. Lo que pasa es que luego, por diversos temas, tienes que salir y no cuentan contigo.
¿Con quién estabas de entrenador?
En el juvenil A estuve con Óscar García. En el Barça B, los tres años, con Eusebio. El que me hace debutar en el B es Luis Enrique, pero los tres años que estoy son con Eusebio.
¿Y con Luis Enrique?
Poco. Debuté en Segunda B con él y luego creo que también en Segunda, en Soria, pero no mucho más. Igual fueron dos partidos.
¿Qué tal Óscar García?
Muy bien. Óscar era un personaje fuerte, fuerte, fuerte. Molaba mucho. Y luego se notaba que sabía. Son de esos entrenadores buenos.
Pimi fue el entrenador que más me marcó, siempre lo digo, gracias a él pude superar muchas etapas
¿Alguno que te haya marcado especialmente?
Siempre voy a decir Pimi (Francisco Javier García Pimienta), porque yo creo que gracias a él he podido superar muchas etapas de las que superé.
¿En qué influyó?
Me hizo confiar. Me hizo creer que realmente podía estar donde estuve y hacer lo que hice. Y aparte confió en mí. Cuando alguien confía en ti, yo creo que sacas tu mejor versión.
Siempre hablas muy bien de Luis Enrique
Claro. Lo que pasa es que a Luis Enrique y a Guardiola no los cuento del todo porque prácticamente no estuve con ellos. Pero para mí son otra cosa. Luis Enrique, solo por la manera de transmitir que tiene, ya sientes y ya crees en lo que te va a decir. Y Guardiola veía cosas donde no las hay. Yo creo que esos dos entrenadores van un poco aparte.
Con Guardiola sí entrenaste bastante.
Sí. Él estaba en el primer equipo y subí mucho a entrenar con ellos. Ahí flipé. Tenía 17 o 18 años y flipaba. Era la época buena, con Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Cesc, Jordi Alba… En ese momento también estaban Keita, Alexis, Villa, Valdés…
Poca broma.
Una burrada. Yo recuerdo el primer rondo y era… no he estado en un rondo así en mi vida. Muy rápido, muy técnico, no se perdía la bola. Si no querían perderla, no la perdían. Y luego las posesiones y todo eso era un lujo. Ahora lo miro atrás y digo: “Hostia puta”. Es que no solo era Messi, ¡eran todos! Es que cuando me dicen “¿con quién te quedas?”, no te podría decir uno porque todos eran espectaculares. Y además la mayoría eran de la Masia, venían de la cantera, todos súper cercanos, súper bien. Te lo hacían muy fácil.
Eusebio lloraba de emoción cuando, al acabar un partido, habíamos jugado muy bien
Cuando miras atrás...
...miras atrás y dices: “Madre mía, qué privilegiado he sido, dónde he estado”. Yo recuerdo ir a las giras de pretemporada y no te das cuenta, porque tú vas a jugar, a entrenar, a cuidarte, a prepararte. Pero ahora piensas que estuve ahí con esa gente, en un hotel, entrenando, concentrado… y dices: “¡Qué pasada!”.
¿Lo disfrutaste?
Muchísimo. Ha sido mi mejor época. Luego he disfrutado en otros sitios, he estado en lugares muy buenos, pero no he disfrutado como ahí.
Era la época en la que te llamaban ‘el nuevo Iniesta’.
Me reía. A ver, yo sé quién es Iniesta. Solo había uno. Molaba, porque mola que te digan eso y te sientes halagado, pero para nada… No era real ni yo lo consideraba real. Al final también era porque los dos éramos muy pálidos, castellano-manchegos y jugábamos en un sitio parecido, pero Iniesta es Iniesta y no puedes compararte con él.
Te faltó el debut oficial.
Recuerdo que estuve una semana entrenando porque Iniesta estaba tocado y Thiago lesionado. Me pilló esa semana que estaban varios tocados y Guardiola me dijo: “Vente a entrenar, que capaz tienes que venir”. Al final Iniesta fue convocado y ya está.
¿Alguna espina clavada?
Creo que podría haber hecho carrera, igual no larga, pero sí podría haber tocado el primer equipo de alguna manera. Y no se me dio.
¿Por qué?
Porque al final también entras en temas de agentes y cosas de esas, y a mí me tocó vivir lo malo. No quiero decir nombres, pero en ese momento estaba con un agente con el que mi relación era muy buena. Era mi mejor año en el Barça B y me decía que el club contaba conmigo, como hicieron en esa época con Denis Suárez o con Luis Alberto: renovarme tres o cuatro años y cederme a Primera División. Y yo dije: “Pues de lujo, me voy a Primera, me curtiré y vuelvo con todo”. Pero fueron pasando las semanas, los meses, y no sabía nada. Al final me dijeron que les gustaba mucho, que contaban conmigo, pero que me renovaban solo un año para el filial. Y yo ahí vi que no. Y además yo no sabía todavía que luego iba a venir Luis Enrique al primer equipo.
Luis Enrique y Guardiola son otra cosa, van a parte del resto
Una etapa rara.
Sí, tanto en el filial como en el primer equipo, con todo lo que pasó, con la muerte de Tito… Había un papel del primer equipo un poco extraño y no contaban mucho con nosotros. Yo recuerdo que en los últimos entrenamientos a los que íbamos éramos más ‘sparrings’ que otra cosa. Si faltaban diez jugadores para un partido, suben, pero no para verte. Guardiola, por ejemplo, subía a seis o siete, pero lo hacía para mirar, para formar, para ver. Aquí no.
Llega el Villarreal y la Primera División. Sueño cumplido.
Sí y no. Empiezo muy bien, juego la Europa League, voy estando, y digo: “Esto era lo que quería, coño, qué bien”. Pero sí que es verdad que dejo de tener protagonismo y me faltó regularidad. Por eso, cuando voy a la autocrítica, digo que me faltó regularidad para estar ahí, para competir de titular y sostenerme.
¿Te arrepientes de algo?
No. Yo entrenaba bien, y a mí Eusebio me enseñó una cosa: entrenar siempre a tope. Recuerdo que me castigó alguna vez, me dejó en el banquillo o incluso sin convocar. Yo era un niño, tenía 18 o 19 años, y si no jugabas te cabreabas, discutías… Pero Eusebio era muy bueno en eso porque luego lo hablaba contigo. De Eusebio aprendí eso.
Una persona excepcional.
Sí. Yo recuerdo que Eusebio era de los que lloraba muchas veces en un partido porque jugábamos bien y se sentía feliz. Se emocionaba mucho. Era muy cercano y se notaba que sentía lo que hacía.
¿Te habría gustado entrenar más con Luis Enrique?
Sí, porque luego, cuando sé que Luis Enrique viene al primer equipo, yo ya estaba hablando con el Villarreal. Si lo llego a saber, me lo pienso y digo: “Estos no me quieren para el primer equipo, pero ojo, que está Luis Enrique y va a tirar”.
Y fue lo que pasó.
Claro. Ese año subió a Munir, a Sandro, gente así. Jugadores buenos, pero que tampoco parecían del todo hechos para el primer equipo, y aun así les dio la oportunidad. Eso es mérito de Luis Enrique. Pero yo no lo sabía.
Un agente te puede cambiar la carrera, y más si te engaña o te oculta cosas
O sea, ¿un agente te puede cambiar la carrera?
Completamente. Y más si te engaña, o te oculta cosas. Eso es clave. Pero al final es una mezcla de todo. No es solo porque no tuviera nivel, ni solo por el agente, ni solo por mala suerte. Es una mezcla de todo. Pero cualquier futbolista medio, que no sea del Barça o del Madrid, te va a decir que para estar quince años en Primera hace falta mucha suerte. La diferencia es mínima.
Y en el Villarreal empiezan las cesiones.
Me coge Marcelino en noviembre y me dice: “Mira, Javi, yo creo que lo mejor es que salgas”. ¿Y qué vas a hacer? Te lo dice Marcelino. Yo no tengo nada en contra de él. Como entrenador me parece top. Luego, como persona o como trato, ya cada uno tendrá su opinión, pero yo esa me la guardo.
Levante, Almería, Granada…
He estado en muy buenos sitios, pero es lo que te digo: me faltó esa regularidad, ese sacar cada partido lo mismo. Y luego es muy difícil en Segunda o en equipos de Primera que no juegan a lo que tú juegas. Si eres un jugador de potencia, de ida y vuelta, de choque, sufres menos que uno que necesita el balón, tocarlo mucho, ofrecerse… Yo he sufrido con eso.
Por eso te marchaste a Holanda.
Claro. Cuando salgo del Granada, digo: “Tengo que ver qué rumbo cojo”. Mi agente, que ya era otro diferente, me dice: “Hay cosas de Holanda, allí juegan al fútbol”. Me empiezo a ver vídeos del estadio, del ambiente, y digo: “Hostia, qué guapo”. Lo único es que era Segunda División, porque habían bajado por impagos. Y yo pensé: “Otra vez, ¿cómo me voy a Segunda a un equipo así?”. Pero hablándolo con ellos me convencieron. Lo único es que si no subimos, igual desaparecemos”. Y claro, dices: “Poca presión”. Pero a la vez mola, te motiva. Iban varios españoles, yo estaba ya con mi novia, y dijimos: “Pues vámonos para allá”.
Cuando me comparaban con Iniesta, yo me reía, sería porque los dos éramos muy pálidos
Te la jugaste.
Sí, y me apetecía. Y fue súper bonito. Holanda lo recuerdo con muchísimo cariño.
Subisteis.
Sí, nos fue muy bien, subimos y se dio uno de esos años en los que todo sale. Luego ya en Primera sí que me faltó un poco de regularidad, pero disfrutaba. Jugué veinte partidos, diez y diez, titular y suplente. Y entonces vino el coronavirus.
Y eso lo cambió todo.
Sí. Yo tenía otro año opcional, me lo daban, pero me bajaban el sueldo un 50% y encima con muchos impuestos. Ahí fue cuando hablamos de Arabia.
Debiste ser de los primeros en tener ofertas árabes.
Sí. Y si hay algo de lo que me arrepiento es de no haber cogido aquella oportunidad.La mayoría de futbolistas te lo van a decir, que tienes que amarrar todo lo que puedas. Yo tenía 21 o 22 años y no le daba importancia. Al final también tienes que pensar en el día de mañana. La carrera es muy corta. Yo estoy bien, tengo un pequeño colchón, pero si me hubiese ido a Arabia estaría mucho mejor y más tranquilo.
No todos jugáis diez años en el Barça.
Claro. Yo he jugado 350 partidos de profesional y no puedo vivir toda la vida sin hacer nada. Vives bien, tienes un colchón, estás tranquilo, sí. Pero tienes que hacer algo.
Lo dejaste muy pronto.
Sí. Pero cuando entré en la Kings salgo muy desencantado de Chipre. Antes ya habían venido cosas de Arabia, Turquía y demás. Y tú piensas: “¿Dónde voy ahora?”. Me llegó una oferta de Arabia que dices: “Hostia, ¿cómo no voy a coger esto?”. Pero la dejas pasar porque te crees que va a llegar otra mejor y pides más. Y se escapa. Luego acabé yendo a Fuenlabrada, llorando por cualquier duro, y dices: “Madre mía, Segunda otra vez”. Pero al final acabé jugando y disfrutando porque estaba al lado de casa y también la Segunda es bonita.
¿Y lo de Chipre?
A Chipre me voy a desconectar. Me dijeron que se vivía muy bien y pensé: “Bueno, a ver si puedes hacer carrera allí”. El año que estuve, encantado. Lo que pasa es que allí, al que juega, muy bien; pero si no lo dejan un poco de lado, van a por él. Recuerdo que jugué bastante bien, nos clasificamos para Champions, tenía otro año más y yo quería quedarme porque me lo había ganado. Pero vino el entrenador y el director deportivo y me dijeron que no contaban conmigo. Y cuando les echas un pulso, me dijeron: “O te vas o te voy a hacer la vida imposible”. Así. Y en otros sitios todavía peor.
En Chipre me dijeron que me iba o me harían la vida imposible
¿Te pagaron lo que te quedaba?
La mitad, más o menos. Y tienes que callarte y decir: “Pues venga”. Pero ahí acabé muy desencantado. Y justo entonces me llamó Ibai para la Kings. Dije: “Voy a probar”. Y cuando probé, pensé: “Hostia, cómo mola esto”. Y volví a disfrutar. Y hacía mucho tiempo que no estábamos en casa. Luego justo también me casé, tuvimos al niño, lo estábamos buscando… Se juntó todo y pensé: “Vamos a estar cómodos un tiempo”.
¿Echas de menos el fútbol profesional?
Sí y no. Hay veces que sí y hay veces que no.
¿Cuándo sí y cuándo no?
No lo sé, cuando me da. Cada mercado quiero volver, porque quiero volver a jugar siempre. Yo no he colgado las botas. El verano pasado estuve a punto de ir a Primera RFEF, pero al final te ven de la Kings y te ven un poco retirado. No les gusta a los equipos de España que hayas jugado la Kings, te ven perdido. Entonces lo que te viene son cosas de Segunda RFEF.
Pero tú te cuidas mucho.
Claro. Les envías vídeos, les dices: “Estoy jugando, compitiendo, estoy fino, estoy bien físicamente, no tengo historial de lesiones”. Y dices: “Bueno, pues mírame entrenar”. Incluso el club de mi ciudad me descartó.
¿No descartas volver a jugar?
Yo creo que ya no me van a querer. Pero no descarto volver a engancharme en una Segunda RFEF o algo así. Alguien que me quiera ver. Tengo 33 años y no lo descarto porque me gusta y también lo echas de menos.
¿Qué es lo que se echa de menos?
Es muy difícil de explicar. El día a día que tengo ahora me encanta. Me despierto con el niño, estoy con él, me organizo los entrenos como quiero. Mi mujer ha estado estudiando y nos organizamos como queremos. Tenemos a la familia allí, sus padres, los míos, que nos ayudan. El día a día es brutal. Mi hijo está en un momento increíble, de felicidad pura. Pero luego hay días que echas de menos levantarte, ir a entrenar, estar con los compañeros, la activación, salir al campo, ese gusanillo. El vestuario. Eso te hace sentir bien.
¿Y el día de mañana?
Buena pregunta. Me he sacado el curso de director deportivo, los tres niveles de entrenador, voy a hacer ahora un máster en dirección técnica de fútbol base… pero no sé si me veo ahí del todo. Creo que quiero seguir formándome y ver dónde me lleva el destino. Obviamente tiene que ser algo relacionado con el fútbol, porque yo creo que no valgo para nada más.
He jugado 350 partidos de profesional y no puedo vivir toda la vida sin hacer nada
¿Qué es lo que más te ha gustado del fútbol?
El día a día. Y la suerte de todos los sitios en los que he estado. He vivido en Villarreal, en Almería, en Granada, en Elche, en Valencia… en toda la costa he estado muy bien. No me puedo quejar.
¿Y el mejor recuerdo que tienes como futbolista?
Tengo muchos. La Copa Catalunya con aquella gente, que dices: “Hostia, ¿dónde estoy celebrando esto con todos estos?”. Aunque fuese más amistoso que otra cosa. Las giras de pretemporada a Estados Unidos. Los ascensos con el Levante y con el Twente, que fueron muy bonitos. Me quedo con eso.
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