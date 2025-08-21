Jauregizar: "Al Barça le diría que no"

Mikel Jauregizar es una de las nuevas joyas de Lezama. A sus 21 años se ha consolidado en el centro del campo del cuadro rojiblanco y apunta muy alto. El Athletic Club lo renovó hasta el 2031 y fue contundente al responder sobre sus planes de futuro.

Primeramente, Jauregizar afirmó en rueda de prensa que haber ampliado su contrato con el Athletic "es un sueño hecho realidad, ha sido un sueño desde pequeño, jugar en San Mamés con esta camiseta, que el club apueste tan fuerte por mí me hace sentir orgulloso y quiero devolver la confianza, haciendo lo que hago en el campo”.

El Athletic está atando a todos sus valores más destacados, algo que según Jauregizar demuestra que “estamos orgullosos de jugar en el Athletic, la ilusión que tenemos en este proyecto y ojalá nadie se quiera ir de este club nunca”.

La pregunta fue más directa ante una posible llamada del FC Barcelona, como le ha ocurrido a Nico Williams en las dos últimas temporadas. "Le diría que no", respondió de forma escueta y sin dejar lugar a la más mínima duda.

Jauregizar ha sido internacional sub-21 y ha crecido mucho de la mano de Ernesto Valverde, pero tampoco es un jugador que haya sonado para un FC Barcelona que tiene precisamente 'overbooking' de jugadores en la medular.

Heredero de De Marcos

Su camino seguirá en el Athletic y heredará el dorsal 18 del capitán Óscar de Marcos. Al respecto, el futbolista señaló que “es muy especial recoger el dorsal de De Marcos, ha sido un referente, lo era cuando lo veía en la tele o la grada y lo ha sido más cuando he podido jugar con él".

Jauregizar reconoció que cuando De Marcos le dijo que iba a ser su heredero, su contestación fue que el dorsal 18 "me iba a pesar, pero consideraba que lo debía llevar yo y le hice caso”. El cambio se fraguó meses atrás cuando De Marcos le comunicó que “era su último año y el único que veía con el 18 era a mí, le dije, joder, vaya presión me metes”.

Jauregizar en un partido del Europeo sub-21 disputado ante Rumanía / RFEF / EFE

De todos modos, el joven jugador explicó estar preparado en esta segunda temporada consolidado en el Athletic ya que “tengo más experiencia ya que he podido jugar muchos partidos, tuve oportunidades de jugar muchos minutos y a ver si esta temporada puede ser igual o mejor, trabajaré para ello”.

Mundial

Jauregizar es un futbolista que gusta en la Federación y que pronto podría entrar en los planes de Luis de la Fuente. Sin embargo, el vasco no se plantea aún la opción de acabar la temporada disputando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. “No lo tengo en la cabeza, quiero hacer mi temporada en el Athletic, llegar lo más lejos posible y es algo que no está en mi cabeza”.

De momento, Jauregizar está llamado la atención por su juego potente y de calidad en la medular del conjunto de San Mamés, donde dejó claro que quiere desarrollar toda su carrera deportiva.