Jaume Roures: “La Superliga sería una liga de mierda"

Jaume Roures ha criticado en una entrevista con 'Món economia' el proyecto de la Superliga. El empresario catalán ha explicado los motivos por los que cree que es un proyecto fallido y se ha mostrado perplejo por la insistencia de Laporta. "Nunca he entendido porque Laporta está con el tema de la Superliga".

Para Roures la competición no tendría sentido desde un punto deportivo y económico. "Si ahora jugamos contra el Nápoles, tiene interés porque te estás jugando algo. Si es una liga y el Barça está octavo y el Nápoles décimo, ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es el aliciente de un Getafe-Rayo? Ninguno, y esto solo desde el punto de vista deportivo", empezó diciendo.

"El dinero que dicen que tienen no existe. Me he ganado la vida hasta hace poco hablando cada día con todas las cadenas del mundo y nadie ha recibido ninguna oferta. La Champions tiene contratos hasta el 2027, dentro de dos años no puede haber otra competición, porque las cadenas no comprarán otra competición".

El empresario catalán también recordó que algunos de los grandes clubes de la competición se han bajado del proyecto, un motivo más, según él, para poner en duda la competición. "No se puede hacer una competición diferente a la Champions", destacó. Y no dudo en cualificar la Superliga como "una liga de mierda" por la ausencia de algunos de los clubes más importantes en la competición.