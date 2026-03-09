Jaume Roures acusa a Xavi de mentir sobre Messi: "No es cierto"

Las declaraciones de Xavi Hernández sobre el frustrado regreso de Lionel Messi al FC Barcelona en 2023 han generado una fuerte reacción a pocos días de las elecciones a la presidencia del club. El empresario y productor audiovisual Jaume Roures respondió a la entrevista del exentrenador azulgrana durante una tertulia en el programa 'Els Matins' de TV3.

Roures vinculó las palabras de Xavi con el contexto electoral del club. A su juicio, la intervención del técnico no puede desligarse del proceso que vive el Barça y de su posicionamiento en la campaña. "Hay una campaña electoral y él se apuntó a la candidatura de Víctor Font —solo dio la firma—. Es evidente que no quiere que gane Joan Laporta", afirmó durante el debate televisivo.

El empresario también puso en duda uno de los puntos centrales del relato del exentrenador azulgrana: que el club contara con el visto bueno de LaLiga para el regreso del delantero argentino en 2023. Roures aseguró que esa versión no es correcta:

"Lo de LaLiga y Messi es verdad, segurísimo. Yo estuve implicado en el momento de la salida y el papel de LaLiga, que no quería que saliera. Que LaLiga estuviera de acuerdo con un teórico contrato en el año 23 seguro que no es cierto", sostuvo.

Roures también reflexionó sobre el escenario que describió Xavi en su entrevista, en el que el regreso de Messi habría estado prácticamente cerrado antes de frenarse desde la presidencia. En ese sentido, aseguró que si una situación así se hubiera producido realmente, la reacción lógica del entrenador debería haber sido abandonar el cargo:

"Si yo negocio con un compañero y amigo como Messi para que vuelva, algo fundamental para el equipo, y por cuestiones personales el presidente dice que no lo quiere, me voy a casa. En la vida hay que tener un mínimo de dignidad si esto fuera así como él explica", reflexionó.

Sobre el posible impacto electoral de estas declaraciones, Roures se mostró prudente. Reconoció que las palabras de Xavi pueden tener influencia en el debate público, aunque recordó que el momento deportivo del equipo suele ser un factor determinante en la decisión final de los socios.

"Xavi es un referente azulgrana y lo que diga tiene peso porque los titulares son lo que son y la letra pequeña se lee menos", concluyó.