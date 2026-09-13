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BARÇA ATLÈTIC

Jaume Marcet, sobre el estado del césped: "El Barça Atlètic ha de subir esta temporada de categoría sí o sí"

El periodista de SPORT, especializado en el filial azulgrana, criticó las condiciones del estadio del Logroñés de Segunda Federación, ante un rival muy correoso y un árbitro, el vasco Markel Gutiérrez que no estuvo a la altura

Juliano Belletti es el encargado de preparar a los jugadores del filial para el reto de ascender al primer equipo

Juliano Belletti es el encargado de preparar a los jugadores del filial para el reto de ascender al primer equipo / FCB

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El Barça Atlètic empezó su travesía por la Segunda Federación. Los de Juliano Belletti venían de ganar en su estreno liguero ante el Náxara con un contundente 5-0, pero este domingo, el equipo no pudo superar al Logroñés, en un partido incómodo y con unas condiciones mejorables del césped.

Fue un partido áspero ante un rival muy correoso y un árbitro, el vasco Markel Gutiérrez que no estuvo a la altura. Dos posibles penaltis, uno muy claro sobre Bisiwu y otro sobre Ignasi Quer, se sumaron a la rigurosa expulsión de Catovic, quien vio dos amarillas en apenas cinco minutos en la recta final del choque.

Tras el partido, Jaume Marcet cuestionaba el estado del terreno de juego en X. "Jugar en un campo/playa así es dantesco. El Barça Atlètic ha de subir esta temporada de categoría sí o sí", consideraba.

El partido arrancó con dificultades para el equipo de Belleti en un terreno de juego sintético en el que se levantaba mucha arena y era difícil mover el balón. El Logroñés Promesas apretó de inicio con acercamientos peligrosos, siempre bien defendidos por la zaga barcelonista y un Iker Rodríguez muy seguro, especialmente en las acciones a balón parado.

"Si no lo hiciera yo sinceramente me plantearía si no sería mejor renunciar a tener un equipo filial en estas categorías y que el segundo equipo sea el Juvenil A", argumentaba, en relación a los estadios en los que el Barça se deberá desplazar.

El Barça, con 10

El Barça Atlétic, poco a poco, se fue adueñando del juego a medida que se acostumbró al estilo de juego que debía practicar. Catovic estuvo muy bien impulsando al equipo desde el medio centro. Pese a su expulsión en el 80, el alemán dejó sensaciones positivas en su estreno en el once titular. Más problemas tuvo Bisiwu, aunque sus pocas apariciones pudieron ser decisivas.

La desesperación en el filial era lógica por el estado del campo y las decisiones del árbitro, pero aún tuvieron más motivos para el enfado cuando Catovic vio dos amarillas en apenas diez minutos para quedarse el equipo con diez de manera muy rigurosa. "Y ahora, ¡¡expulsión (más que dudosa a Catovic!! ¡¡¡Vaya arbitratge!!!", decía Marcet contra el vasco Markel Gutiérrez.

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Al final del partido, llegó otra jugada polémica con una caída de Ignasi Quer en el interior del área. Otra acción que pareció penalti, pero que el árbitro pasó por alto.

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