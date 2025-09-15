Jaume Guardiola se une al proyecto de Víctor Font

'Sí al Futur', liderado por Víctor Font, sigue trabajando en la alternativa que quiere presentar en las próximas elecciones al FC Barcelona, previstas para 2026. La idea del grupo, aseguran, pasa por construir una propuesta transversal, con la participación de personalidades de distintos ámbitos que representan la pluralidad del barcelonismo.

Uno de los temas de debate más intensos en los próximos comicios será la economía y por ello, y tal como ha avanzado 'La Vanguardia' y ha podido confirmar SPORT, Jaume Guardiola ha fichado por el proyecto de Font. Guardiola fue Consejero Delegado de Banc Sabadell entre 2007 y 2020 y también presidente del Cercle d'Economia.

Jaume Guardiola, junto al resto de ex presidentes del Cercle d'Economia / Cercle D'Economia /DDG

El exejecutivo bancario fue clave en el proceso para lograr los avales de la candidatura de Joan Laporta tras ganar las elecciones de 2021. Guardiola trabajó de forma activa para la formalización del aval imprescindible para tomar posesión de la presidencia del club y formar junta directiva. De hecho, durante el primer año de mandato, quien ahora colaborará con Víctor Font fue presidente de la Comisión Económica del Barça. Ejerció el cargo durante un año.

Blindar el modelo de propiedad

Desde el entorno de Víctor Font aseguran que en las próximas semanas se darán a conocer más integrantes del equipo, todos con un objetivo común: "Impulsar un cambio en la dirección del club basado en una gestión limpia, planificada y con el socio en el centro", aseguran. El propósito fundamental es blindar el modelo de propiedad gracias a una buena gestión que, de forma paralela, garantice su competitividad a nivel deportivo.

Afición del Barça en las afueras del Estadi Johan Cruyff / Dani Barbeito

Desde el equipo de Víctor Font entienden que el barcelonismo se encuentra en un momento trascendental y que pasa por seguir, explican, con el modelo presidencialista que ha marcado las últimas tres décadas, en el que consideran que ha habido escasa participación del socio, o apostar por un nuevo modelo profesionalizado y moderno, en el que la voz de los socios sea clave y la gestión esté pensada para asegurar los éxitos deportivos y la sostenibilidad del club.