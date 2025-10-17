Jaume Guardiola: "Es tramposo reformular las cuentas del anterior curso"

Jaume Guardiola es un prestigioso economista y banquero que se ha incorporado al grupo 'Sí al futur' de Víctor Font. El que en el 2021 fue clave en el proceso para lograr los avales de la candidatura de Joan Laporta tras ganar las elecciones de 2021 ha sido entrevistado por Aleix Parisé en el programa 'Tu diràs'.

Guardiola ha asegurado que ve necesario un cambio en la directiva: "Creo que el Barça necesita un relevo, un cambio con una nueva generación de directivos, hay que dejar atrás la improvisación y Víctor Font cumple todos los requisitos para liderar esta renovación porque es una persona independiente que puede dedicar todo su tiempo al Barça y tiene el talento y la experiencia"

Jaume Guardiola, expresidente de la Comisión Económica del club / @AquicCatalunya

Guardiola añade que "Laporta ya ha estado 12 años y es el segundo presidente de la historia que más tiempo ha estado, Gamper sumó unos diez años y ahora es evidente que se necesita un cambio".

Jaume Guardiola distingue el momento deportivo del institucional: "El club no funciona bien, el primer equipo sí pero aunque muchos aficionados solo se preocupen por los resultados los socios sí que están interesados en la buena marcha y funcionamiento del club"

En el primer año del segundo mandato de joan Laporta Jaume Guardiola fue presidente de la Comisión Económica del Barça: "Yo voté a Víctor Font pero acepté presidir la Comisión económica en el 2021 como lo hubiera hecho con Font y Freixa. En el inicio de su segundo mandato vi que apostaba por Ferran Reverter y Mateu Alemany dando paso a la gente profesional pero esto duró lo que duró"

El que fuera Consejero Delegado de Banc Sabadell entre 2007 y 2020 y actual presidente del Cercle d'Economia ha declarado en RAC1 que "El caso de la operadora de telecomunicaciones New Era Visionary Group en el fondo quién realiza el trabajo es Orange y lo que se ha hecho es contratar a un intermediario. No entiendo que necesitemos intermediarios como en el caso de Nike con Darren Dein"

Jaume Guardiola no pierde detalle del Barça / VALENTÍ ENRICH

Respecto a la próxima Asamblea de socios Compromisarios Guardiola no espera sorpresas: "Se aprobarán las cuentas. No aprobar las cuentas sería poner al club en un lío importante aunque hay algo que me parece tramposo y es que los números aprobados del curso pasado eran de 90 millones de pérdidas y ahora se han reformulado estos números y en realidad tendrían que explicar que son 180 millones. Esto es tramposo"

Jaume guardiola ha vaticinado que el mandato de esta junta acabará con pérdidas pero pese a ello no es partidario de medidas drásticas de la futura directiva contra el consejo actual: "Yo no sería partidario de una acción de responsabilidad contra la junta y creo que las deudas las tendrá que asumir el club"

Jaume guardiola ha expresado su preocupación por la financiación del Espai Barça y considera que cuando se acabe del todo el Camp Nou en el 2028 "además de los 1.500 millones que nos han dejado para la obra se habrán pagado 500 más en intereses".

El economista también se ha extrañado de la desaparición del marcador 360 en el proyecto del nuevo Spotify Camp Nou.