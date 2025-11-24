Jaume Guardiola, de ‘Nosaltres’, contesta a Florentino Pérez

“Estaremos de acuerdo que las expulsiones implican el mayor grado de subjetividad e impacto en el juego. En lo que llevamos de siglo el saldo de rojas es de 61 a favor del Barça y de -2 en el caso del Real Madrid”. Esto decía Florentino Pérez en su alocución en la pasada asamblea del Madrid. Podríamos cerrar los ojos y ver quiénes eran los grandes protagonistas de esos tiempos: Guardiola vs Mourinho, Puyol vs Ramos, Pique vs Pepe, Busquets vs Casemiro… No cuesta entender la diferencia en expulsiones. Pero como al presidente del Real parece que le gustan las estadísticas, veamos estadísticas.

A mí me hubiera gustado que el presidente madridista hiciera algún intento de objetivar los números que presentó. Relacionándolos, por ejemplo, con el total de faltas cometidas y recibidas, o con los tiempos de posesión de balón. Ya que él no lo hizo, vamos a hacerlo nosotros.

En mi opinión, el más alto nivel de subjetividad en el fútbol son los penaltis. Y creo que para objetivar ese dato (y por tanto, ver si se está beneficiando a algún equipo) es riguroso comparar los penaltis con los goles. Es decir, de los goles que marca un equipo, cuántos de ellos son de penalti. Y en base a ello, observar si los árbitros han beneficiado o perjudicado a alguien.

Jaume Guardiola es un economista de prestigio que forma parte de 'nosaltres' / Cercle d'Economia

Veamos los números: en lo que llevamos de siglo, hasta el pasado domingo, el Barça ha marcado en Liga 2.258 goles y el Madrid 2.190 (o sea, que el Barça ha marcado 68 goles más). En cuanto a goles en contra, el Barça ha encajado 886 y el Madrid 958 lo que supone que el Barça ha encajado 72 goles menos. Sumando ambos, el resultado es de 140 goles favorable al Barça.

A cualquiera que haya vivido esta época –la era de Messi, Guardiola, Xavi, Iniesta, Busquets o Luis Enrique, por poner algunos nombres– no es algo que le pueda sorprender. Lo que sí es sorprendente es que, habiendo esta diferencia en goles como consecuencia del juego, la diferencia de penaltis entre los dos sea favorable al Real Madrid en 18 penaltis (al equipo blanco le han pitado 217 a favor y 113 en contra, mientras que al blaugrana, 186 a favor y 100 en contra). Visto en términos relativos, el 10% de los goles marcados por el Real Madrid han sido de penalti y en el caso del Barça ese ratio es del 8%. ¡Nada menos que una diferencia del 20%. Es decir, que si el Barça hubiera recibido el mismo trato arbitral, le tendrían que haber pitado a favor… ¡la friolera de 36 penaltis más! . Unos cuantos puntos, sin duda. Quizá nadie le haya pasado esta estadística al presidente del Real Madrid.

Pero estos datos palidecen si analizamos las últimas temporadas, en las cuales el Real Madrid ha usado su canal de televisión para presionar a los árbitros hasta el punto de adulterar la competición.

Si miramos las estadísticas desde la temporada 22/23, cuando se produjo el salto cualitativo en las críticas de Real Madrid TV a los árbitros, las consecuencias son sencillamente brutales. El ratio de goles de penalti del Real Madrid sobre los goles totales ha subido del 10% hasta el 14%. En el caso del Barça ha bajado del 8% al 7%. Es decir, el Madrid se beneficia exactamente del doble de goles de penalti que el Barça.

Esta estadística no tiene ninguna explicación racional. Demuestra cómo la presión del Madrid a los árbitros está surtiendo efecto. Las autoridades federativas de ningún país con los que nos comparamos en el mundo del fútbol (Inglaterra, Alemania, Francia o Italia) permitiría lo que hace el club blanco tratando de influir en los colegiados.

Acabo con una referencia en clave interna del Barça. El 24 de febrero del 2024 el Sevilla CF presentó una denuncia respecto a los vídeos de Real Madrid TV por vulneración de varios artículos del Código Disciplinario de la RFEF. Se abrió un expediente y la denuncia se desestimó. LaLiga se sumó a la denuncia, pero fue desestimada por el TAD. Por fin, en julio pasado el Juzgado Central Contencioso Administrativo estimó el recurso presentado por LaLiga y ha ordenado a la RFEF reabrir el expediente disciplinario. Lo que es sorprendente y no se puede entender es por qué el FC Barcelona no acompañó al Sevilla CF y a La Liga en su denuncia. ¿Cómo es posible que, habiéndose personado el Real Madrid en el caso Negreira, el Barça no haya correspondido con la misma moneda en un caso como el que acabamos de explicar?