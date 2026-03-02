Jaume Guardiola: "Nadie ha aclarado los 30 millones de pérdidas con Vitor Roque"

Jaume Guardiola (Barcelona, 1957) fue presidente de la Comisión Económica durante los primeros meses del reciente mandato de Joan Laporta, pero decidió dar un paso al lado cuando empezaron a "suceder cosas en el FC Barcelona que se alejaban de los valores que han marcado su historia". El exconsejero delegado del Banc Sabadell y expresidente del Cercle d'Economia decidió entonces unirse al proyecto de Víctor Font. Es uno de los nombres propios de la precandidatura 'Nosaltres' y afronta las elecciones del próximo 15 de marzo con ganas de llegar al gobierno del club que ha marcado "los días más gloriosos" de su vida.

¿Qué es el Barça para usted?

Es el club de mi vida. Soy socio desde hace más de 60 años, creo que soy el número 2.683. Mi abuelo y su hermano fueron directivos y mi padre, que falleció en julio, era el socio número 3. Lo vivo con una intensidad absoluta: cuando juega el Barça vuelvo a ser un niño, me cuestan las derrotas y hasta duermo mal, incluso ahora, camino de los 70 años. Algunos de los momentos más felices de mi vida están ligados al club, como la final de París en 2006, cuando era CEO en México y volé a la ciudad el mismo día del partido para reunirme con mi padre y mi hermano, que viajaron desde Barcelona. Fue uno de los días más gloriosos que hemos vivido juntos. Para mí, el Barça es un sentimiento profundo, unos valores y una manera de hacer las cosas. Y eso es lo que me ha llevado a incorporarme a ‘Nosaltres’.

¿Por qué llamó a Víctor Font para unirse a su proyecto?

Conocí a Víctor en 2021, durante las últimas elecciones. Estuve un año en la Comisión Económica de Laporta, pero en los últimos tiempos han sucedido cosas en el club que, a mi juicio, se alejan de los valores que han marcado su historia. Creo que hace falta un cambio y, después de dejar el Círculo de Economía y ESADE y de jubilarme del banco, sentí que era el momento de comprometerme. Por eso decidí implicarme y ayudar en todo lo que pueda.

¿Cómo se afronta una campaña electoral ante una bestia mediática como Laporta?

Aquí votan los socios, así que lo primero es entender qué piensan. Yo participé en unas elecciones del Cercle d'Economia, donde había 1.300 socios y prácticamente podías explicar el proyecto uno a uno. Esto es muy distinto: hablamos de más de 100.000 socios y el proceso cambia. Hay que afrontarlo con datos, objetividad, rigor, información clara y propuestas concretas y comprensibles. Nuestro leitmotiv es la honestidad y poner al socio en el centro, porque nos debemos a la masa social, que es la verdadera propietaria del club.

¿Entiende que se vincule a ‘Nosaltres’ con la denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional?

Me molesta profundamente que se me vincule con eso. En el mundo del fútbol hay mucha guerra sucia y movimientos por detrás. Esta denuncia, además, nos perjudica porque permite a Laporta envolverse en ese discurso de “contra todo y contra todos” y dificulta que podamos centrar el debate en lo que consideramos evidencias. No sé nada de la denuncia más allá de lo que he leído por encima en los medios; por lo que he entendido, el demandante se basa en informaciones publicadas por la prensa, no en argumentos nuestros.

¿De Limak, Darren Dein, New Era Visionary Group y el resto de las cuestiones que han criticado, cuál es la que menos le gusta?

No me gusta nada de todo esto. El caso de Limak me preocupa especialmente: fue un proceso lleno de irregularidades que no cumplió con requisitos de sentido común como haber construido antes un estadio o una gran obra en España para conocer la legislación y el modelo de subcontratación. Incluso el responsable de Goldman Sachs reconoció que le sorprendió su elección. La adjudicación se basó en precio, plazo y compensaciones que no se están cumpliendo y, a mi juicio y aunque hay que esperar, la calidad final será justa para lo que merecen los socios. También me parece muy grave la comisión a Darren Dein, porque no existen precedentes comparables por mediar en un conflicto entre socios y, en el ámbito de la intermediación, se considera una práctica poco ética. Lo de New Era resulta difícil de entender: se presenta como líder mundial a una empresa sin experiencia en el sector, con una reputación discutible y sin capital, que además aparece como adjudicataria de contratos como el de los asientos VIP sin trayectoria en ese negocio. Y a eso se suman otras cuestiones, como la actividad audiovisual y digital, que no ha generado los ingresos previstos. La lista es larga y, en conjunto, se aleja de los valores y del rigor profesional que debería tener el club.

¿Es partidario de depurar responsabilidades o de pasar página?

Cuando lleguemos al club haremos un 'forensic' para entender bien la situación y sus consecuencias. No se trata de depurar responsabilidades ni de pasar página, pero si se identifican operaciones sin sentido o inadecuadas, hay que denunciarlas.

Jaume Guardiola, responsable del área económica de la precandidatura de 'Nosaltres' / Dani Barbeito

Ha dicho varias veces que la salida de Ferran Reverter marcó un antes y un después en el mandato de Laporta. ¿Cree que hubiera evitado todo lo que ha sucedido desde 2022?

Me cuesta imaginar que con él como CEO se hubieran producido estas situaciones. Antes de llegar al Barça, Ferran era CEO de Mediamarkt, una compañía que cotiza en la bolsa alemana, y estaba acostumbrado a modelos de gobernanza muy estructurados. Ya lo he dicho varias veces: cuando yo estaba en la comisión económica, Ferran nos trataba como debía ser. La comisión tiene que ser independiente, con informes públicos y equipos para trabajar. Bajo su gestión, el nivel de transparencia era altísimo.

¿Harán fichajes de primer nivel para la estructura ejecutiva si ganan las elecciones?

Sí. El club cuenta con profesionales excelentes y con una gran dedicación al Barça. El problema es que a muchos se les ha limitado con directivos sin experiencia en sus áreas. Habrá una remodelación, pero respetando la base profesional, sólida y de calidad, y se rotará a quienes no tienen la experiencia adecuada para sus puestos.

¿Si tuviera que escoger entre la herencia de Bartomeu en 2021 y la de Laporta ahora en 2026, con cuál se quedaría?

Con la de Laporta. En 2021 la situación era dramática: tres meses de gestión de Bartomeu, medio año de junta gestora y tres meses de Laporta, todo con el máximo impacto del Covid. Los ingresos del estadio cayeron de 225 a 25 millones, provocando impagos y deudas enormes. Ferran Reverter negoció un crédito de 595 millones que permitió cubrir los agujeros, pero la situación seguía siendo crítica. Hoy la deuda sigue alta y hemos recurrido a 800 millones en palancas, con fondos propios negativos de 150 millones y más de 1.000 millones de pérdidas operativas. Sin embargo, las expectativas son mejores, con un equipo joven. Bien gestionado, el club puede aspirar a una recuperación patrimonial sostenible.

¿Qué es lo más urgente a nivel económico?

El club ha sido poco transparente en muchos temas, por lo que hay dudas sobre la situación real. Lo más urgente es analizar la deuda del Espai Barça. Se dice que será de 1.500 millones y tiene vencimientos importantes en los próximos años (200 millones en 2028, 500 entre 2029 y 2032 y el resto hasta 2050) que habrá que reestructurar. El coste de la deuda es alto, entre 5,15 y 7,22%, y hay margen de mejora, aunque depende de si los bonos son precancelables o reemplazables por inversión más barata. También será clave entender el bloqueo en los negocios audiovisuales y digitales y la gestión de los grandes contratos para proyectar ingresos futuros. La ventaja de unas elecciones en marzo es que habrá meses para trabajar con la junta actual y hacer un buen diagnóstico para arrancar el mandato con conocimiento de toda la problemática.

Algunas de las propuestas que han hecho, como la reducción del precio de los abonos del Spotify Camp Nou, implican que deben llegar ingresos de otras partes. ¿En qué trabajan, concretamente?

El potencial está en el 'merchandising' y en todo lo relacionado con BLM, cuya explotación hoy es subóptima, considerando el valor de la marca y los 440 millones de seguidores del club en redes. También hay recorrido en televisión: LaLiga compite mal frente a la Premier pese a tener un volumen de seguidores similar y un valor altísimo en los clásicos, aunque soy consciente de que la regulación actual limita el reparto y exige negociación conjunta. Por último, los nuevos negocios audiovisuales y digitales están subexplotados, en parte por problemas con socios que ni pagan ni aportan valor añadido.

¿Qué relación debe tener el Barça con LaLiga y Javier Tebas?

No conozco exactamente cómo es la relación ahora; ha sido muy cambiante. Primero teníamos una relación de amor con Florentino, ahora con LaLiga... Creo que el Barça debe mantener buena relación con todos, y ser confrontativo con argumentos cuando sea necesario. Me sorprende que Laporta diga sentirse maltratado y, sin embargo, no se haya personado en el expediente abierto por la Federación contra Real Madrid TV. Desde la temporada 2022/23, los goles de penalti del Madrid representan un 15% respecto al total de goles, mientras que los del Barça son un 7,3%, con la mayoría de equipos europeos entre 10% y 6,3%. Ese dato es un indicador objetivo de comportamiento arbitral y muestra una adulteración de la competición, pero el Barça no está personado, mientras que el Madrid sí en el ‘caso Negreira’. En otros países se haría una investigación rigurosa. Estos números son tan claros que, al menos a mí, me permitieron ir a dormir tranquilo cuando acabé el informe.

La vida le ha llevado por el camino de los números, pero usted se define como muy futbolero. ¿Qué piensa de Deco como director deportivo?

En primer lugar, le tengo admiración como futbolista. Vino de ganar la Champions con el Porto y luego ayudó al Barça a ganar la de 2006, algo que muy pocos jugadores han logrado con dos equipos. La lista es corta. Fue un jugador eclipsado por Ronaldinho y Eto’o, pero era crucial en aquel equipo. Respeto máximo. Estoy convencido de que sabe mucho de fútbol, pero hay una operación de la que es muy responsable junto a Alejandro Echevarría: me gustaría que explicaran lo ocurrido con Vitor Roque. En los números del club de la temporada 2024/25 aparece que se perdieron 30 millones de euros, y nadie nos lo ha aclarado. Me hubiera gustado preguntarlo en los debates sectoriales, pero se cancelaron porque la precandidatura de Laporta no quiso participar en ellos. Es una laguna en su gestión como director técnico. Puede pasar que un jugador no cumpla expectativas, pero eso se reconoce y ya está. Pero bueno, Deco ha dicho que es hombre de confianza de Laporta y Alejandro, y el rifirrafe tiene poco recorrido porque ha dejado claro que si ellos no están, él no seguirá.

Jaume Guardiola, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

¿Flick se ha ganado el derecho a continuar hasta que él quiera?

Nos metemos en lo deportivo y aquí hablo como aficionado. Flick me gusta muchísimo. Es un líder que ha logrado lo más importante para un entrenador: que el equipo siga sus ideas. Está gestionando muy bien un grupo de veteranos y jóvenes. Xavi tuvo mérito en hacer emerger a estos jóvenes y Flick ha encontrado el punto de maduración adecuado.

¿Cada cuánto tiempo debe acometer el Barça fichajes del estilo Julián Álvarez o Erling Haaland para ser sostenible económicamente, competitivo deportivamente y fiel a la esencia?

Lo deportivo y lo económico van absolutamente unidos en la gestión de un club. Bartomeu, desde mi punto de vista, gestionó muy mal ambas cosas: en la temporada 2017/18 la masa salarial subió de 430 a unos 600 millones, casi un 50%, sentando la base de pérdidas ordinarias. El Barça debe mirar a su cantera, que tiene una capacidad enorme para generar talento, y por eso nosotros apostamos por una dirección técnica con personas como Albert Puig, capaces de identificar jugadores con potencial. La estructura debe ser planificada y, en este sentido, el Barça lleva mucho tiempo a salto de mata. Se nos va este jugador, nos ponemos histéricos, pagamos lo que no está escrito por su sustituto... No puedo decir cada cuánto se deben hacer fichajes diferenciales, pero el club debe tener capacidad de hacer un fichaje costoso cuando realmente lo necesite. Es importante considerar tanto la amortización como el salario; a veces un jugador de casa puede tener un coste alto y un fichaje caro puede salir más barato según su salario. Hay que tenerlo todo en cuenta, no solo la transacción.