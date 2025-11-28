Jaume Giró busca precandidatura

El que fuera conseller de Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giró, quiere ser protagonista en el ruedo electoral del Barça. Ya lo fue durante la campaña de 2021, cuando formó parte del equipo de Joan Laporta. Sin embargo, decidió saltar del barco antes incluso de que Laporta accediera a la presidencia por desavenencias en el tema de los avales. Debía convertirse en el vicepresidente económico de la entidad, cargo que acabó ejerciendo Eduard Romeu hasta 2024, cuando dimitió.

Jaume Giró / DAVID RAMIREZ

Pero Jaume Giró no se ha olvidado del Barça. De hecho, está muy interesado en formar parte de alguna de las precandidaturas que se están significando para acudir a las elecciones que se celebrarán en 2026. Dos han sido, por lo menos, a las que se ha ofrecido para formar parte de sus proyectos: las de Víctor Font y Marc Ciria.

Incluso se ha postulado como primero. De momento no ha tenido éxito y la respuesta no ha sido la esperada, aunque quedan muchísimos meses y parece que su voluntad es seguir insistiendo, le gustaría una candidatura unitaria. Habrá que ver si lo hace con los dos grupos citados anteriormente o abre su abánico de posibilidades a otras precandidaturas.