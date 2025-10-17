Janna Antich, la pintora de los 'Retratos con alma blaugrana'

La tatuadora de Atmella del Vallès, sorda de nacimiento, explica a SPORT que su sueño es dedicarse a hacer retratos de jugadores y de momentos icónicos de la historia del FC Barcelona, club del cual se define como aficionada "gracias a su abuelo", quien le hizo sentir los colores desde pequeña.

Todo empezó con un excapitán culer

Janna Antich explica cómo se puso en contacto con su ídolo Carles Puyol, de quién muestra el retrato realizado: "me sigue por Instagram un amigo suyo, también me puse en contacto con Joan Vehils, director del SPORT, y le enseñaron el retrato", comenta con emoción al recordar como consiguió que la leyenda del Barça hablara con ella. Lamenta, eso sí, el no poder haberle hecho llegar aún el retrato, pese a que confirma que es algo pendiente que terminará por suceder.

Retrato realizado por Janna Antich sobre Carles Puyol / Marc Gómez

Otro de sus referentes es Luis Enrique, a pesar de solo haberle podido disfrutar como entrenador, de quien muestra una emotiva pintura con su fallecida hija Xana tras conquistar la Champions en Berlín el año 2015: "Espero que le pueda llegar como regalo, aunque entiendo que es muy grande. Si él no lo quiere, mi intención es regalarlo a la Fundación Xana, en caso de que sí quiera tenerlo él, igualmente pintaría otro diferente para la fundación", expone desinteresadamente.

Sobre cuanto tardó en pintar ambos retratos y la técnica que siguió, detalla que todas sus pinturas son al óleo y que en el caso del retrato de Puyol tardó un mes y en el de 'Lucho', alrededor de un mes.

Pintura realizada por Janna Antich de Luis Enrique / Marc Gómez

Muchas más caras conocidas retratadas

La tatuadora y pintora comenta que prefiere las pinturas en blanco y negro antes que las que tienen color, ya que cree a nivel personal que es su camino a seguir. No obstante, uno de los primeros retratos que realizó de jugadores del Barça fue de Marc Casadó a color, cuando no tenía decidida su preferencia.

Otros nombres retratados por Janna Antich son Cubarsí, quien ya recibió su regalo; Fermín López; Raphinha y Lamine Yamal, estrella con la que no ha podido establecer conversación.

Marc Casado retratado a color por Janna Antich / Marc Gómez

El sueño de ganarse la vida como pintora

La joven dilucida que su intención a futuro es poder vivir gracias a lo que le gusta, pintar. Afirma que le gustaría tener una exposición con entre seis y ocho cuadros de momentos importantes de la historia de la entidad catalana. Sobre productos que aún no ha realizado y le gustaría realizar en un futuro próximo menciona una imagen de Gavi, mientras que sobre realizar uno con la imagen de Messi mostrando la camiseta en el Bernabéu declara que "lo mejor para el final".

Al narrar como ha sido para ella el ser sorda de nacimiento explica que, lejos de suponerle un hándicap, muchas veces ha pensado que por la falta de este sentido ha desarrollado más otros. Añade también que es una persona muy observadora, ya que por su condición entiende mucho más el mundo a través de la vista que del oído.