Jan Virgili sigue haciendo méritos para volver al Barça: estreno como goleador y conexión con Pablo Torre

Jan Virgili (19 años, Vilassar de Mar) vive una situación paradójica. Tras ser el futbolista más desequilibrante del Mallorca durante toda la temporada, se ha estrenado como goleador en Primera División justo ahora que ha pasado a un segundo plano. Lo hizo, además, con un auténtico golazo: un remate de primeras tras una falta botada por Pablo Torre.

Un tanto muy importante para el extremo, a quien se le exigía dar un paso adelante en esta faceta. Virgili empezó el partido en el banquillo, pero ingresó en el minuto 65 y tuvo un impacto inmediato, aunque lejos de su posición natural.

La llegada de Demichelis le ha cambiado el contexto por completo. El técnico argentino ha transformado el sistema del Mallorca, que ahora juega con un 4-4-2 en rombo y sin extremos. Cuando aterrizó en el banquillo, Virgili venía de cumplir una sanción de dos partidos y, además, había estado concentrado con la sub-21 en el último parón. Un escenario que favoreció que el técnico apostara por otras alternativas.

La nueva realidad de Pablo Torre y Jan Virgili con Demichelis

El gran beneficiado —y probablemente el futbolista más revalorizado del equipo— ha sido Pablo Torre. El nuevo enfoque hacia el juego interior ha potenciado al mediapunta, convertido ahora en una pieza clave. Torre se ha erigido en un socio ideal para un Muriqi en estado de gracia: el delantero firmó un doblete en tres minutos ante el Rayo Vallecano y ya suma 21 goles, quedándose a solo dos de Mbappé.

RCD Mallorca - Rayo Vallecano I El gol de Jan Virgili / LALIGA

Virgili coincidió con Pablo Torre en la segunda mitad, aunque en un rol distinto: actuó como segundo punta junto a Muriqi, mientras el cántabro mantuvo su papel como ‘10’. La buena noticia para Virgili es que Luvumbo, hasta ahora el elegido por Demichelis para acompañar a Muriqi, ha caído lesionado. Otra alternativa, Mateo Joseph, también está fuera por problemas físicos, por lo que el joven atacante apunta a titular en las próximas semanas.

Mientras tanto, el Barça sigue muy atento a su evolución. El club azulgrana conserva un 40% de una futura venta, y recuperarlo este verano podría rondar los 30 millones de euros. Cabe recordar que el Barça busca reforzar el extremo izquierdo y mantiene abierta la operación Rashford, con una opción de compra de 30 millones aún sin decisión definitiva.

La dirección deportiva trabaja para encajar todas las piezas en un mercado en el que también se prioriza la llegada de un ‘9’ y un central zurdo. Julián Álvarez y Bastoni son los grandes objetivos. Si finalmente Rashford no llega, Jan Virgili se perfila como una de las principales alternativas, junto a Víctor Muñoz.