"Si Jan Virgili quiere volver al Barça, el Mallorca no le pondrá freno"

Su traspaso el pasado verano fue sonado y su nombre no está pasando desapercibido. Apenas llevamos cuatro meses de competición, pero Jan Virgili es uno de los nombres propios de esta liga. Aprovechando la importante victoria del Mallorca ante el Elche el pasado fin de semana, Miguel Chacártegui, periodista que sigue la actualidad del club, estuvo en Moeve Fútbol Zone para hablar sobre el extremo.

"Yo creo que el Barça tiene superávit en esa posición justamente. Las relaciones entre Mallorca y Barcelona son buenas, se ha visto con Pablo Torre, se ha visto con Jan Virgili, también se habló sobre Héctor Fort, aunque al final acabó en el Elche. Si el jugador quiere volver, el Mallorca no le va a poner freno", explicó ante las preguntas de los colaboradores.

Jan Virgili, ante el Getafe / Agencias

"Aquí todos pensamos que Jan Virgili cambiará de camiseta el verano que viene. Tenemos muy claro que aquí va a durar poco, porque además no tiene una cláusula alta y está siendo de lo mejorcito de toda LaLiga", añadió el periodista.

Hasta el momento, Jan Virgili ha jugado 13 partidos con el Mallorca, ocho de ellos titular, y ha repartido cuatro asistencias. Se ha afianzado como uno de los hombres clave de Jagoba Arrasate gracias a su capacidad para desbordar y generar peligro ofensivo.

Miguel Chacártegui: Jan Virgili no seguirá en el Mallorca / SPORT TV

Su personalidad para intentarlo una y otra vez es una de las cosas que más ha llamado la atención en un futbolista que salió del Barça el pasado verano en busca de oportunidades en la élite, encontrando acomodo en el Mallorca, que pagó 3,5 millones de euros por una parte de sus derechos.

Cabe recordar que el Barça, a pesar de no tener opción de recompra, se reserva un derecho de tanteo por el futbolista, así como la otra parte de sus derechos.