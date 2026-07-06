Jan Virgili pasa las pruebas médicas con el Mallorca con su futuro en el aire

El futuro de Jan Virgili es incierto, después de que su cláusula de rescisión bajara considerablemente con el descenso del Mallorca a LaLiga Hypermotion. El Barça mantiene un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo por el futbolista de Vilassar de Mar, que ha acudido este lunes 6 de julio a la Ciudad Deportiva del conjunto bermellón para realizar las pertinentes pruebas médicas.

El extremo de 19 años ha arrancado la pretemporada con su club, aunque su futuro en la isla es toda una incógnita. Su cláusula de rescisión bajó de los 30 millones de euros a los 12 el pasado 1 de julio, tras el descenso del Mallorca a Segunda División. El FC Barcelona, que posee el 40% de una futura venta y un derecho de tanteo, podría repescarlo por solo siete 'kilos' en este mercado veraniego.

El conjunto azulgrana ya ha establecido contactos con el cuadro balear para recomprar a Jan Virgili, quien, a pesar de la caída de su equipo a LaLiga Hypermotion, cuajó un buen año de debut en la élite, en el que marcó dos goles y repartió cuatro asistencias en 31 partidos. Tal y como avanzó SPORT hace unos días, el Barça, con Deco a la cabeza, tiene la intención de firmarlo de nuevo después de dejarlo salir el verano pasado por 3,5 millones de euros.

Sin embargo, el club no ha decidido si quedárselo para la primera plantilla o cederlo a un club de Primera División, como podría ser el Real Betis, uno de los muchos interesados. Por su parte, la intención del joven jugador catalán es la de convencer a Hansi Flick, que ahora mismo cuenta con Raphinha, Gordon, Bardghji y Lamine de extremos, y cumplir su sueño de jugar en el Barça.

El FC Barcelona no solo centra sus miradas en la isla para vigilar a Jan Virgili, también tiene un ojo puesto en Pablo Torre. Los catalanes se guardaron el 50% de los derechos del cántabro, que pasó por la plantilla azulgrana entre 2022 y 2025, cuando salió el año pasado por cinco millones de euros. La voluntad del Barça no es la de recuperar ahora al futbolista, pero sí están pendientes de su situación, porque hace unas semanas, 'Última Hora de Mallorca' informó de que el mediapunta cuenta con una cláusula de cesión a Primera en caso de descenso.