Jan Virgili: "Ir a la gira asiática sería un puto sueño"

Jan Virgili está protagonizando una segunda parte de temporada espectacular. Tras fichar por el Barça el verano pasado con la etiqueta de la gran joya del Nàstic, se incorporó al Juvenil A del Barça, donde fue creciendo hasta acabar el curso como titular del filial y ser convocado con la sub-19. El extremo está disputando el Europeo con España y, saliendo desde el banquillo, se ha convertido en el gran revulsivo.

Su velocidad y determinación -es uno de esos delanteros agresivos que siempre buscan el uno contra uno- están siendo armas muy valiosas para una España que este jueves disputará la final ante Países Bajos. La progresión de Jan Virgili no está pasando desapercibida para Hansi Flick, que lo ha citado para empezar la pretemporada con el primer equipo el próximo 13 de julio.

El gran reto de Jan Virgili

El gran reto para el extremo será pasar la primera criba de Flick y seguir con los mayores en la gira de pretemporada. En una entrevista a 'Jijantes', Jan reconoció que está muy ilusionado con esta posibilidad. "Ojalá poder ir a la gira asiática, sería un puto sueño. Ver la importancia que Hansi le da a la cantera es bonito", empezó diciendo.

"La verdad es que me motiva bastante porque el Barça de 2015 y de todas esas épocas, pues era muy difícil... casi imposible subir y bueno ahora es diferente. Si lo haces bien, el club te da la oportunidad y confían en ti, pues, ¿por qué no? No pierdes nada por intentarlo. Hay que confiar y seguir tirando".

El internacional tendrá más competencia en su objetivo de convencer a Flick tras el fichaje de Roony Bardghji, de 19 años. El delantero sueco también es un extremo que ocupa la banda derecha y una de las grandes apuestas de futuro de club.

Jan se toma este tipo de incorporaciones como algo normal en un club como el Barça. "En el Barça siempre hay fichajes y es algo que un club como el Barça tiene que hacer y siempre lo hará. Siempre habrá gente por delante tuyo siendo canterano, pero yo tengo que hacer mi camino".

El extremo azulgrana está compartiendo en esta concentración con España habitación con Jofre Torrents. El lateral es otra de las grandes promesas del Barça y también ha sido citado por Flick para hacer la pretemporada. “Comparto habitación con Jofre Torrents, ya con el Barça Atlètic dormíamos juntos y muy bien", apuntó. "Las concentraciones acaban haciéndose largas. Ya llevamos 20 días y es cada día la misma rutina".

Jan también se refirió a la épica victoria ante Alemania en las semifinales. "No tuvimos la sensación de tener perdido el partido. Nos metieron dos en dos minutos y sabíamos que nosotros también lo podríamos hacer".