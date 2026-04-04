Jan Virgili, a echar una mano a 'su' Barça y a hundir a Arbeloa en el Mallorca-Real Madrid

Se está hablando mucho estas últimas semanas del futuro de Jan Virgili. Algo que se podía intuir teniendo en cuenta que el extremo de Vilassar ha rendido a un nivel muy alto esta temporada teniendo en cuenta que era la de su debut en la categoría. Y siendo que el Barça mantiene un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo sobre el futbolista. Si a eso le añadimos que ya no está tan claro que el club azulgrana ejecute la compra de Rashford, pues blanco y en botella.

Es un hecho que en el área deportiva de la entidad catalana se ha estado debatiendo acerca de la figura de Jan, que se marchó traspasado el verano pasado después de que llegara una oferta muy interesante para jugar en la élite del futbol español y una vez Flick decidió no llevárselo a la gira norteamericana. Una decisión que tomó el extremo con su familia y entorno tras la insistencia de Jagoba Arrasate y del Mallorca.

Debut en el Bernabéu

Durante muchos meses Jan ha sido el principal agitador en ataque del cuadro bermellón. Debutó ante el Real Madrid en el Bernabéu y en apenas 10' dejó su sello con varias acciones de mucho mérito y en las que plasmó su personalidad y desborde. Precisamente, una vuelta después, Jan regresa tras dos partidos de sanción (muy discutible, por cierto) frente al club blanco.

Virgili se ejercita con la Sub-21 en Las Rozas / Sport

El Madrid de Arbeloa llega crecido y el atacante del Maresme quiere volver a 'fustigar' al cuadro madridista. Después de disputar apenas media hora con la selección sub'21 en este parón internacional por unas leves molestias, Jan apunta a salir como revulsivo en un duelo crucial para los de Martín Demichelis.

Vuelta tras dos partidos de sanción

El Mallorca viene de caer en Elche y es el primer equipo que marca el descenso con 28 puntos. Cada semana tiene una final el cuadro balear. Su rival este sábado (16:15) está a cuatro puntos del Barça y llega en un gran momento. Son cinco triunfos seguidos de los blancos. Virgili tiene la oportunidad de ayudar a 'su' Barça y asestar lo que puede ser un golpe mortal en la tabla liguera.

Recientemente, en una entrevista con SPORT, dijo sin tapujos que "si me llamara el Barça, sería difícil decir que no". "Al final, cuando empecé la pretemporada con el primer equipo, yo tenía la esperanza de ir a la gira y, al menos, intentar demostrar o tener la oportunidad de poder jugar con el primer equipo, pero no se dió. Son cosas que pasan y al final me llegó la oferta del Mallorca y decidí apostar por un cambio de rumbo", añadió.