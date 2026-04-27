Jan Virgili se dispara y el Barça lo mantiene como plan 'low cost'

Sigue picando piedra Jan Virgili en Mallorca para confirmarse como uno de los extremos con mayor proyección del panorama nacional. El de Vilassar de Mar se estrenó como goleador hace un par de semanas ante el Rayo Vallecano en Son Moix. Era una espina que tiene clavada y que pudo sacarse al fin después de siete meses de competición.

Jan Virgili celebra su primer gol en LaLiga / RCD MALLORCA

No necesitaba el gol el maresmense para confirmar que su irrupción en Primera, pese a tener apenas un puñado de partidos de experiencia en Primera RFEF y en la División de Honor Juvenil, había sido un éxito. Pero sí que tras disponer de muchas oportunidades claras y dar varios pases de gol y provocar dos penaltis, era una losa que quería sacarse de encima. Y lo pudo hacer con un gran gol tras la salida de un córner (quien lo iba a decir con su 1,70 escaso).

Un gol que aúna todas sus cualidades

Y frente al Alavés, en su primer partido de titular desde la llegada al banquillo de Demichelis, anotó un precioso tanto que aunó todas sus virtudes. La electricidad, el recorte en seco y un remate certero al palo largo imposible para Sivera. Cuajó una primera mitad buenísima, demostró estar con una chispa y una punta de velocidad superior. Y más allá del gol las sensaciones fueron buenas y dio a sus compañeros varios pases decisivos.

Alavés - Mallorca | El gol de Jan Virgili / LALIGA

El desenlace del partido fue fatal para su equipo, que se dejó remontar por un rival directo y acabó cayendo. El drama del descenso acecha a los baleares, pero con Virgili a este nivel y con esa sociedad arriba con Muriqi hay licencia para soñar.

Opción en 'stand by'

Respecto a su situación, no ha cambiado nada los últimos tiempos. El Barça tiene un 40% de una futura venta, como ya informamos en SPORT. Su cláusula ronda los 30 millones de euros. Y es una opción sobre la mesa que tiene la entidad catalana si, como parece, no se ejecuta la opción de compra por Rashford.

Dimitrievski detiene una de las ocasiones de Jan Virgili contra el Valencia. / CATI CLADERA | EFE

Por ahora, el Barça no ha movido ficha ni es una opción prioritaria. Hay otros candidatos como otro viejo conocido como Ez Abde o el futbolista del Benfica Andreas Schjelderup. Pero el hecho de que el Barça tenga el 40% de Jan hace que por una cantidad que oscilaría entre los 13-17 millones lo podría recuperar (el Barça tiene derecho de tanteo, así que si alguien quisiera pagar la cláusula el Barça debería abonar un 60% de ese importe). Es verdad que lo vendió el verano pasado por menos de cuatro y sería un movimiento 'extraño', pero a nadie se le escapa que sería una oportunidad más económica que el resto y con un perfil de 19-20 años con mucho margen de mejora.

No prioritario (por ahora)

De hecho, uno de los objetivos cuando se le dejó salir el pasado verano era ese, que se revalorizase para luego tener la oportunidad o de recuperarlo o de sacar tajada con un futuro traspaso. Un caso, el de Jan, que está encima de la mesa en el Barça pese a que el chico solo piensa en salvar al Mallorca ahora mismo.