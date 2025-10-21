Jan Virgili brilla en Mallorca ante la atenta mirada de Deco

Dos ratitos en Primera División han bastado para demostrar que Jan Virgili está más que preparado para el reto. El exjugador del Barça se marchó este verano vendido al Mallorca; una plaza en el primer equipo estaba muy cara y, sabiendo de su calidad, quería dar el salto al máximo nivel ya. Y ha superado las expectativas con creces.

El Mallorca sumó su segundo triunfo de la temporada ante el Sevilla y salió por fin del pozo del descenso. Mateo Joseph fue el gran protagonista con sus dos tantos para dar la vuelta al marcador, pero el gran agitador del equipo de Jagoba Arrasate es el '19'.

Virgili fue el único futbolista bermellón que creó peligro en una muy gris primera parte y en la segunda terminó reventando el encuentro. Primero con una gran asistencia a Muriqi con el exterior de su bota izquierda y posteriormente dando a Mojica la preasistencia del primer gol de Mateo Joseph. En los dos goles de la remontada estuvo presente el crack catalán.

Dos asistencias y un gran Mundial sub-20

Era la primera vez que Jan Virgili arrancaba como titular desde su llegada a la isla. Sus primeros minutos provocaron todo el terremoto de Dani Rodríguez, pero Jagoba no tuvo dudas en seguir confiando en el jugador de Vilassar. Contra el Madrid y el Espanyol ya dejó pinceladas, pero su gran primer momento fue ante el Atlético de Madrid.

Solo necesito ocho minutos para poner patas arriba la defensa del Cholo Simeone. Regateó las veces que quiso y como quiso a Nahuel Molina y, como guinda, asistió a Muriqi en el empate bermellón tras una gran jugada individual. Si había mallorquinistas que tenían dudas, ese día Jan Virgili las disipó todas.

Pero por desgracia para Jagoba, tras ese encuentro se marchó al Mundial sub-20 con la selección y los mallorquinistas perdían a su nueva gran arma en ataque. En Chile fue de lo más destacado junto a Pablo García (del Betis) de la Rojita. Una asistencia ante México y un golazo ante Colombia en los cuartos de final. Ahora que ya vuelve a estar en Mallorca, parece muy difícil que alguien lo saque del once titular.

Deco no lo pierde de vista

El Barça fue inteligente en el momento de su venta, ya que consiguió 3,5 millones de euros, pero se aseguró un tanto por ciento de una futura venta para no perder el poder sobre él y una opción de recompra para el Barça. En poco más de tres meses su valor se ha multiplicado y ha pasado de valer tres kilos a diez en Transfermakt.

En la Asamblea de Compromisarios, Deco explicó los motivos de la venta del futbolista y dejó claro que lo siguen de cerca: "Jan Virgili no quiso seguir con la dinámica del filial, por lo que fue traspasado al Mallorca; estamos pendientes de su evolución".

Jan Virgili hizo parte de la pretemporada con el primer equipo del Barça / Dani Barbeito

El porcentaje de sus derechos federativos era una línea roja de Deco en las negociaciones. En parte, por eso se demoraron tanto. El Barça no quería perder el control ante un futbolista de sus características. Y estos dos, de momento, el exblaugrana le está dando la razón a Deco y a Jagoba Arrasate, que fue el que más pidió su fichaje en Son Moix.