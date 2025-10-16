Jan Urban, seleccionador de Polonia: "No entiendo la lesión de Lewandowski"

La lesión de Lewandowski con la selección polaca no gustó dentro del FC Barcelona, tal y como desvelaron en Barça Reservat, un programa de Catalunya Ràdio. El futbolista notó molestias al descanso, pero volvió al terreno de juego y disputó los 90 minutos ante Lituania. Cuando volvió a Barcelona, las pruebas detectaron una lesión que le dejará fuera del próximo clásico ante el Real Madrid el 26 de octubre.

Este mismo jueves acudió al programa Jan Urban, el actual seleccionador de Polonia, para hablar de lo que pasó con el delantero. Urban se mostró sorprendido por la lesión del polaco: "Estoy sorprendido por la lesión de Robert. Es cierto que sintió algo, pero para mí, con una rotura fibrilar es imposible jugar. No te deja correr en alta velocidad, no lo entiendo. Sí es cierto que sintió algo y quedamos con el médico, Robert y yo, que si sentía algo, levantaba la mano y hacíamos el cambio. Pero aguanto sin problemas hasta el final".

El portero de Lituania, Tomas Svedkauskas no consigue detener el cabezazo de Robert Lewandowski / AP Photo/Mindaugas Kulbis

De hecho, Urban le dio descanso al azulgrana en el primer encuentro amistoso ante Nueva Zelanda para que jugase solo el de clasificación contra Lituania: "Él estaba en perfectas condiciones, no jugó contra Nueva Zelanda porque lo decidimos así. Queríamos dar la oportunidad a otros jugadores. Estaba pensando en alguna cicatriz de la anterior lesión, no lo sé, yo fui jugador; cuando hay una lesión muscular, se paran. No entiendo esa lesión".

"En ningún momento arriesgaría la salud de ningún jugador"

Tras el malestar que ha provocado la lesión del polaco en Can Barça, el seleccionador se defendió: "Yo en ningún momento arriesgaría la salud de ningún jugador. Siempre por delante. Hay muchos partidos; no vale la pena jugar lesionado. Me gustaría tener a Lewandowski para el próximo parón y por eso no arriesgaría su salud. Sabemos lo importante que es para el Barça y nosotros".

Algunos apuntan a que Lewandowski estará unas cuatro o cinco semanas de baja, pero el seleccionador polaco cree que no es para tanto y debería recuperarse antes, aunque "no se quiere meter en cosas de los médicos".

Lamine Yamal y Lewandowski celebran el 2-1 en Montjuïc ante la Real / Valentí Enrich

Lewandowski está en la parte final de su carrera y esto en Barcelona lo saben. Flick ya lo quiso dosificar la pasada temporada, pero este curso parece que incluso más. Urban entiende las decisiones del técnico alemán, pero recuerda la capacidad goleadora de su nueve: "Son decisiones del entrenador, yo no sé cómo ellos ven a Robert. Si han hablado de dosificarlo o no, son 37 años; es normal que no pueda aguantar los partidos cada tres partidos. Pero es cosa del cuerpo técnico del Barça. Lo que sé es que si el equipo crea ocasiones, Robert marca goles. Lo hace como el mejor del mundo. Es capaz de repetir los goles de la temporada pasada si está bien físicamente. Yo le veo bien físicamente. No sabemos si las lesiones que ha tenido son causa de la edad o de sobresfuerzo. Todo el mundo tiene que mirar por los dos lados. Hay que ir con cuidado", finalizó.