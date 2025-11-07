Jan Urban convoca a Lewandowski "a la búsqueda del milagro" con Polonia

El seleccionador Jan Urban facilitó la lista de los internacionales convocados para los partidos que afrontará Polonia en el inminente parón de selecciones contra Países Bajos (14 de noviembre en Varsovia) y Malta (17 de noviembre en La Valeta). El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski se encuentra entre los escogidos entre los que se han registrado dos debuts señalados.

Una llamada que desde la óptica azulgrana es aceptada, aunque tienen muy presente que el jugador se lesionó en el último parón. Y que, por otra parte, coincide con informaciones que incluso hablan del interés del Milan en su contratación en el próximo mercado de invierno, si bien el deseo de Robert es seguir un año más en Can Barça y así se lo ha hecho saber al club.

Polonia necesita "de un milagro futbolístico", tal y como lo califica el medio de comunicación del país centroeuropeo 'Meczyki', para conseguir una plaza entre los equipos que se darán cita en el Mundial de 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá en el verano de 2026.

De hecho, el conjunto de Jan Urban busca un puesto en la repesca, pues para ir de manera directa necesitaría el citado 'milagro'. De ahí que Lewandowski, aunque en la presente temporada está dosificando sus esfuerzos con el Barça, consciente de su veteranía, no ha querido faltar a la cita. De hecho, Robert se lesionó en el último partido de Polonia contra Lituania y se produjo una polvareda enorme por el eterno 'Virus FIFA'.

Lewandowski solo ha sido titular en un partido de la Champions, frente al Newcastle (72 minutos), únicamente disputó 18 frente al PSG, fue baja por lesión contra Olympiacos (la que sufrió ante Lituania, que también le llevó a perderse los duelos ante Girona y Real Madrid en LaLiga) y disputó 32 minutos ante el Brujas.

En la competición doméstica fue titular en tres encuentros y se ha perdido otros tres. Hansi Flick únicamente lo ha incluido en el once inicial frente al Getafe, la Real Sociedad y el Sevilla. En todos jugó los 90 minutos, pero en las otras cinco apariciones estuvo en el terreno de juego entre 12 y 25 minutos. En total, 479 minutos jugados de 1.350 posibles (apenas un tercio) en los que ha aportado 4 goles.

Junto al delantero del Barça también figuran otros pesos pesados como Piotr Zielinski, Matty Cash, Jan Bednarek y Jakub Kiwior. Regresa Nicola Zalewski, lesionado en la pasada ventana de selecciones y se mantiene Michal Skoras. Las novedades son dos jóvenes valores, Kryspin Szczesniak y Filip Rozga. Una lista que ha generado polémica en Polonia también por algunas ausencias, como las de Przemysław Frankowski o Jakub Piotrowski.