Jamie Carragher: "No hay nada mejor que ver al Barça ganar la Champions a su manera"

El inicio de temporada del FC Barcelona está maravillando a todo el mundo. El conjunto de Hansi Flick ha arrancado el curso a un ritmo demoledor y su fútbol ya está despertando admiración más allá de las fronteras blaugrana. La goleada ante el Feyenoord (5-1) en el estreno de la Champions no hizo más que reforzar esa sensación, con un equipo que volvió a exhibir todo su potencial ofensivo.

Uno de los que se ha rendido al momento que atraviesa el Barça es Jamie Carragher. El exjugador del Liverpool y actual analista de CBS Sports no escondió sus preferencias al hablar sobre los aspirantes al título europeo. De hecho, dejó una declaración especialmente llamativa teniendo en cuenta su pasado en Anfield: “Me gustaría ver al Barcelona ganar la Champions este año si el Liverpool no la gana”.

Un Barça fiel a su identidad

Lo que más parece atraerle a Carragher es la posibilidad de que el Barça vuelva a conquistar Europa sin renunciar a su identidad: “Los grandes equipos siempre vuelven y ahora parece que es el momento del Barcelona. No creo que haya nada mejor que ver al Barça ser el mejor equipo o ganar la Champions a su manera, de una forma parecida a la que lo ha hecho el Paris Saint-Germain en los últimos dos años. Es un club de fútbol especial que juega una marca de fútbol especial. Probablemente no tenga ningún rival en otro lugar”.

Carragher recordó así los años dorados del Barcelona y la identidad futbolística que convirtió al club en una referencia mundial. El inglés considera que el equipo actual puede volver a acercarse a aquella época si mantiene su nivel y consigue dar el último paso en Europa.

"Lamine necesita la Champions"

En esa posible vuelta del Barça a la cima aparece un nombre por encima del resto: Lamine Yamal. Carragher ve en el joven extremo al futbolista llamado a liderar esta nueva etapa y no dudó en compararlo con el camino que recorrió Lionel Messi: “Si pudieran volver a aquellos días y ver a Yamal quizá colocado en la misma estratosfera, o al menos en la misma conversación. Hemos mencionado que quizá no estuvo en su mejor nivel durante el verano, pero tiene 19 años y ya ha ganado una Eurocopa y un Mundial. Ahora necesita la Champions. E ímaginate que fuera en una final contra el Madrid en Madrid”, sentenció Carragher.

Para el exfutbolista, el próximo gran objetivo de Lamine debe ser liderar al Barça hasta el título europeo y volver a situar al club en el lugar que ocupó durante sus mejores años.