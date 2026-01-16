Jakirović, el sueño prohibido del Barça Atlètic

El Barça sigue negociando con Hamza Abdelkarim, delantero del Al Alhy egipcio, al que el Barça quiere firmar sí o sí. No es fácil porque el filial, como el primer equipo, sigue sin poder reforzarse a causa de las limitaciones del Fair Play. No estar en la norma 1:1 condiciona muchísimo el trabajo ingente que está realizando la dirección deportiva que lidera Deco. Desde 2021 la cosa sigue igual.

Abdelkarim Hamza, con la camiseta del Al Alhy / SPORT

De hecho, en el Barça Atlètic, algo que en cierta manera también ocurre en el primere equipo, para que alguien entre, debe salir un futbolista antes. La dimensión es menor porque los salarios, obviamente, no son los mismos, pero las consecuencias son las mismas. Entre los jugadores que tienen el cartel de transferibles y el Barça le abriría las puertas es Mbacke, aunque no es el único. De hecho, el club estaría dispuesto también a escuchar ofertas por Álvaro Cortés, central zurdo. En su caso, eso sí, deberían ser muy interesantes.

Belletti necesita refuerzos

Y es que los de Belletti necesitan fichar. En ese sentido, uno de los nombres que últimamente se han barajado es el del croata Leon Jakirovic, también central zurdo, que juega en el Dinamo Zagreb. Según 'Sporske Novosti', el Milan está dispuesto a pagar 2,5 millones de euros por él. Precisamente, este viernes 16 de enero cumple los 18 años.

A Jakirovic, una de las grandes promesas del fútbol en Croacia, le prometieron que tendría protagonismo, pero está ocurriendo todo lo contrario. Y quiere salir. El Barça le siguió en el Mundial Sub’17 disputado en Qatar el pasado mes de noviembre y los informes fueron muy buenos. Sin embargo, como ocurre con Hamza Abdelkarim, tampoco existe espacio salarial para poder acometer la operación, pese a que ha habido movimientos en ese sentido. Al futbolista, según explican desde Croacia, le gusta la opción blaugrana, pero tiene prisa por encontrar una solución al ostracismo al que le han condenado en el Dinamo Zagreb. El Barça, mientras, no puede mover ficha mientras esté comprometido a nivel económico. Toca esperar a mejores tiempos.