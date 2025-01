Jack Dombi, el entrenador del Barça que huyó de los nazis

El día que se conmemora el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, con más de un millón de personas asesinadas, en Sport hemos querido repasar la historia del vienés Jack Dombi.

Se trata de un vienés nacido en 1888 que huyó de la Alemania Nazi para vivir su segunda etapa como entrenador del Barça. Su trabajo con las jóvenes promesas del Barça dejó huella en el club blaugrana.

Se le considera uno de los padres del fútbol base barcelonista, junto con Udo Steinberg y Jesza Poszonyi, gracias a su trabajo inspirador con los jóvenes jugadores de los equipos inferiores del Barça.

El apodo de Dombi se lo ganó Richard Kohn, su verdadero nombre, debido a su juego técnico en su etapa de futbolista en Austria (1907-14). Se le conocía como 'Litle Dombi' (pequeña eminencia) y desde entonces pasó a ser conocido como Jack Dombi.

De Hogan al Barça de los años 20

Fue jugador, entre otros del MTK Budapest, un equipo que apostaba por un estilo de juego combinativo inspirado por su entrenador Jimmy Hogan, una de las personas más influyentes en la historia del fútbol. La Primera Guerra mundial cortó su carrera como futbolista.

En el Barça tuvo una primera etapa de entrenador entre febrero y diciembre de 1926 logrando conquistar un Campeonato de España y un Campeonato de Catalunya. Su fichaje había llegado después de que jugara dos amistosos con el First Viena en Barcelona en los que deslumbró con un fútbol que convenció a Gamper para apostar por su fichaje.

Dombi fue uno de los padres del fútbol base del Barça / FCB

Su aportación futbolística fue muy destacable y además se comprometió a trabajar a fondo para inculcar su estilo de juego a las jóvenes promesas del club.

En los 24 partidos que dirigió al Barça solo cedió dos derrotas y dos empates. Dombi logró ganar 20 partidos en el banquillo barcelonista con un bagaje goleador de 83 tantos marcados y solo 19 encajados.

Las dos guerrras mundiales marcaron su carrera

Después de su primera etapa en el Barça, entrenó en Polonia y en el fútbol alemán dónde llegó a dirigir al Bayern de Múnich. Cuando Hitler fue nombrado canciller, el Bayern fue declarado un 'club judío' y Dombi no dudó en abandonar su cargo junto con el presidente Kurt Landauer.

Dombi es uno de los mejores entrenadores austríacos de todos los tiempos / Archivo

Después de un paso efímero por Suiza, decidió volver a Barcelona donde había dejado un gran legado futbolístico.

Una segunda etapa contradictoria

El Barça que se encontró Dombi en 1934 ya no era el de la primera edad de oro. No estaban ni los Paulino Alcántara, Samiter, Sagi Barba o Piera. Dombi fijó su residencia en el propio Estadi de Les Corts pero los resultados no acompañaron.

De hecho el Barça se salvó del descenso gracias a una ampliación de la liga que ya estaba pactada anteriormente. Su carácter honesto se demuesta con un hecho tan sorprendente como poco habitual.

Una formación azulgrana del 9 de septiembre de 1934. De pie (de izquierda a derecha): Cabanes, Pedrol, Francàs, Soler, Escolà, Guzmán y Villacampa. Agachados (mismo orden): Ramon, Saló, Raich y Vantolrà / FCB

Dombi y la plantilla blaugrana enviaron una carta a la directiva en la que pedían una reducción de su sueldo a causa de los malos resultados obtenidos.

Un sabio del fútbol

Este detalle, así como el hecho de vivir en Les Corts y su implicación con los jóvenes, fue significativo del tipo de entrenador que era Jack Dombi. Un verdadero sabio del fútbol que no solo dejó huella en el Barça. En el Feyenoord marcó una época.

Su condición de judío provocó que huyera de la Alemania Nazi y se sintiera muy bien acogido en Barcelona.

Dombi dejó huella por su gran nivel como entrenador / FCB

Jack Dombi murió a los 73 años en Rotterdam el 16 de junio de 1963. En el Barça fue un entrenador que apostó por el modelo de juego asociativo propio del club blaugrana y aportó conocimiento y una vocación inequívoca de apostar por los jóvenes, un legado muy vivo en el Barça actual.