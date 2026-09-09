Jack Dombi, la eminencia que sigue siendo el único que ha entrenado a Barça y Feyenoord

Hablar de Barça y Feyenoord en clave histórica es hacerlo de Jack Dombi. Su nombre real era Richard Kohn, pero en su etapa como jugador fue apodado 'Little Dombi', que significaba 'pequeña eminencia'.

Nació en 1888 en el entonces Imperio austrohúngaro y destacó como centrocampista en el Wiener AC. En el fútbol austríaco despuntó por su nivel técnico y por una personalidad excepcional.

El apodo de Dombi pasó a ser su apellido y se le conocía como Richard o Jack Dombi. Tras la Primera Guerra Mundial viajó a Uruguay y después trabajó como técnico en Alemania, Croacia y Austria.

Dombi era el entrenador del First Viena que ganó en Barcelona y cautivó con su fútbol en 1926 / Archivo

Su llegada al Barça fue consecuencia de que el equipo que dirigía en 1926, el First de Viena, maravilló con su juego en un amistoso en Barcelona. El conjunto blaugrana fue superado (1-4) por aquel equipazo que dirigía Dombi, al que Joan Gamper reclamó para entrenar al Barça.

Entre febrero de 1926 y diciembre de aquel año, Dombi conquistó una Copa del Rey y un Campeonato de Catalunya. En 24 partidos, el Barça solo cedió dos derrotas y dos empates.

Con Dombi en el banquillo, el Barça marcó 83 goles y solo encajó 19. Entre otras tareas dentro del Barça se encargó de entrenar a las jóvenes promesas del club. Su vocación de maestro le convierte en uno de los padres del fútbol base blaugrana.

Su aportación futbolística fue muy destacable, ya que su idea de juego caló en un Barça que ya había tenido influencias centroeuropeas con el poso que había dejado el húngaro Jesza Poszonyi.

Dombi es uno de los mejores entrenadores austríacos de todos los tiempos / Archivo

Dombi era un trotamundos que no dejaba de cambiar de país. Siguió trabajando en Polonia y Alemania, país en el que dirigió, entre otros, al Bayern de Múnich. Dombi era judío y tuvo que huir del club muniqués tras la llegada de los nazis al poder.

Después de pasar por Suiza volvió al Barça y su segunda etapa fue menos exitosa. Era el año 1934 y aquel equipo blaugrana ya no tenía estrellas como Paulino Alcántara o Samitier.

Los resultados fueron tan negativos que el Barça acabó penúltimo en la Liga. La suerte es que antes de iniciar el campeonato ya se había decidido una ampliación de equipos que acabó salvando a los blaugranas del descenso.

Jack Dombi emntrenó al Barça en dos etapas / FCB

Dombi y los jugadores del Barça de aquella época enviaron una carta a la directiva en la que pedían una reducción de su sueldo a causa de los malos resultados obtenidos.

El austríaco estaba tan comprometido que incluso vivía en el propio estadio de Les Corts.

La carrera de Jack Dombi continuó en Suiza y posteriormente recaló en Holanda. Con el Feyenoord estuvo en tres etapas diferentes. Dombi entrenó al conjunto de Róterdam entre 1935 y 1939, entre 1951 y 1952 y en el curso 1955-56.

Dombi dejó huella por su gran nivel como entrenador / FCB

Su gran experiencia y conocimientos dejó huella en el Feyenoord, club en el que ganó dos ligas. Más allá de estos títulos, su legado fue la aplicación del juego combinativo que sigue siendo el estilo que se mantiene vivo tanto en el Feyenoord como en el Barça.

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Este judío austríaco trotamundos es el único entrenador que ha dirigido al Barça y al Feyenoord. Dombi murió en 1963, pero su trabajo dejó huella en estos dos clubes que se enfrentarán en partido oficial por tercera vez en su historia.