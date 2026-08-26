De A.J.Smart a Livakovic: Todos los porteros extranjeros de la historia del Barça

Estos son los porteros extranjeros que han jugado en el Barça desde que Joan Gamper fundó el club en el año 1899. De todos estos guardametas destacan como los más relevantes el húngaro Plattko, el neerlandés Ruud Hesp y los más recientes Claudio Bravo y Ter Stegen.

Dominik Livakovic llega para cubrir cualquier contingencia de Joan García e intentar aumentar la competencia en la portería blaugrana. El internacional por Croacia cogerá el relevo de muchos nombres desconocidos en la historia del Barça. Aquí repasamos a los guardametas de nacionalidad extranjera que han ejercido como porteros del Barça.

Los pioneros

A.J. SMART (Inglaterra): El primer portero extranjero de la historia del Barça militó de blaugrana entre 1899 y 1904. Disputó once partidos con el Barça en los que no solo jugó de portero ya que también ejerció como defensa.

HENRY BROWN (Inglaterra): Disputó un partido en el año de la fundación del club.

CARLOS SOLEY (Costa Rica): Jugó dos partidos en 1899 en los que ejerció tanto de portero como de centrocampista.

GEORGE WILLIAMS (Inglaterra): Disputó tres partidos en la temporada 1903-04.

HEINRICH FISHER (Suiza):Nacido en Winterthur, Fisher es el primer portero extranjero de la historia del Barça en jugar un partido oficial. El suizo jugó entre 1902 y 1904 cuatro partidos de blaugrana. Además de ejercer de guardameta, también jugó como centrocampista.

UDO STEINBERG (Alemania): El primer goleador blaugrana de la historia de los clásicos disputó un partido del Campeonato de Catalunya como portero. Fue el 14 de marzo de 1909 contra el Català (2-2). Steinberg era un delantero que marcó 51 goles en los 76 partidos que jugó en el Barça entre 1901 y 1910. El alemán fue un precursor en la apuesta por la cantera y también ejerció como directivo del club blaugrana.

El equipo del Barça que se alineó contra el Stade Helvetique de Marsella el 3 de enero de 1909. Arriba, de izquierda a derecha: Paco Bru, Steinberg, Quirante, Charles Wallace, Müller y Thalmann. Sentados, mismo orden: Witte, Solà, Morris III, Grau y Enrique Peris / Archivo

LISANDRO PERIS DE VARGAS (Cuba): Militó entre 1909 y 1913 en el Barça aunque solo llegó a disputar once encuentros. Nació en Holgín (Cuba) por accidente ya que su familia era catalana. Además en aquel momento Cuba era una provincia española.

JAGUARÉ SANTOS (Brasil): Fichado del Vasco de Gama el año 1931, jugó 16 partidos amistosos con el Barça. El brasileño era un portero excepcional. Guardameta muy ágil y de nivel contrastado que no pudo debutar oficialmente por problemas burocráticos.

Jaguaré Bezerra de Vasconcelos, el único guardameta brasileño que ha defendido el marco del FC Barcelona. Hasta ahora... / Archivo

MANUEL DE LA CRUZ MARTÍNEZ: Disputó dos partidos en la temporada 1933-34. Nació en Argelia aunque tenía la nacionalidad española.

FERENCK PLATTKO (Hungría): Uno de los grandes porteros de la historia del Barça. Probablemente es el mejor guardameta extranjero de la historia del club. Sustituyó a un mito como Ricardo Zamora y estuvo a la altura de las expectativas que generó su fichaje. Defendió la portería blaugrana entre 1923 y 1930. Disputó 189 partidos tras llegar del MTK húngaro y sus gloriosas actuaciones le dieron un aura muy especial. El poeta Rafael Alberti le dedicó una odo que forma parte de los libros de oro de la historia del club.

Ferenc Plattkó con la indumentaria del FC Barcelona en el campo de Les Corts. El guardameta húngaro, desde su llegada promovida por Gamper, fue un barcelonista más / SPORT

CARLOS DOMINGO MEDRANO (Argentina): Nacido en Coronel Suárez, este arquero argentino militó en el Barça entre 1959 y 1961. La sombra de Ramallets fue demasiado alargada y apenas pudo jugar seis partidos oficiales con el Barça.

OSWALDO NORNERTO SANTOS (Argentina): Fichado del Boca Juniors ejerció como tercer portero del Barça en el curso 1974-75 sin llegar a debutar. La causa fue que no pudo demostrar su condición de oriundo y nunca pudo solventar estas dificultades burocráticas.

La maldición moderna

VITOR BAIA (Portugal): Bobby Robson insistió en su fichaje pero no respondió a las expectativas que se crearon con su fichaje. Solo fue el titular en la temporada 1996-97.

Vitor Baia celebra el título de Copa con la afición / JOSEP MARIA AROLAS / Archivo

RUUD HESP (Países Bajos): Van Gaal lo fichó cuando era un desconocido y su rendimiento en el Barça fue más que notable. Su condición de portero veterano le ayudó a triunfar entre 1997 y 2000.

Ruud Hesp levanta la Copa del Rey de 1998 / EFE

RICHARD DUTRUEL (Francia): Sus buenas actuaciones en el Celta ayudaron a que el Barça lo fichara con la carta de libertad. No cuajó y apenas disputó 22 partidos de blaugrana en los que no logró justificar su fichaje.

ROBERTO BONANO (Argentina): Llegó al Barça procedente de River Plate en el año 2001 y durante dos temporadas cumplió con dignidad su papel de portero puente antes de la explosión de Valdés.

Roberto Bonano, el día de su presentación con Carles Rexach / EFE

ROBERT ENKE (Alemania): Aunque llegó con la fama de ser un portero de gran proyección solo disputó cuatro partidos oficiales de blaugrana en el curso 2002-03.

RUSTU REÇBER (Turquía): El otomano fue el primer fichaje de la primera era de Joan Laporta. Aunque había cuajado grandes actuaciones con Turquía, Rustu no se adaptó al Barça y Valdés le ganó la partida.

Rustu fue un fichaje electoral de Joan Laporta / EFE

Más aciertos que errores

CLAUDIO BRAVO (Chile): El Barça lo fichó de la Real Sociedad para suplir a Valdés y proteger a Ter Stegen. Durante dos temporadas, Bravo fue el titular en la liga y el alemán disputaba la Champions y la Copa del Rey.

Claudio Bravo ganó el trofeo Zamora en 2015 / EFE

El chileno dejó un gran sabor de boca con actuaciones excelentes.

MARC ANDRÉ TER STEGEN (Alemania): Solo Plattko le puede discutir la consideración de mejor guardameta extranjero de la historia del Barça. Aunque empezó alternándose con Bravo, su presencia fue ascendente y se convirtió en uno de los mejores guardametas del mundo.

Zubizarreta firmó a Ter Stegen cuando era director deportivo del Barcelona / EFE

Además de una agilidad excepcional, su juego con los pies fue diferencial. El alemán ha disputado 423 partidos defendiendo la portería blaugrana desde que se le fichó en el año 2014.

JASPER CILLESSEN (Países Bajos): Llegó del Ajax para suplir a Bravo y sus actuaciones fueron notables. El peso de Ter Stegen provocó que su presencia se redujera a 33 partidos entre el 2016 y 2019.

Cillesen, recuperado, ha vuelto al marco blaugrana / Valentí Enrich

NORBERTO MURARA 'NETO': Pasó sin pena ni gloria en el Barça pese a jugar 21 partidos en tres temporadas. La sombra de Ter Stegen fue demasiado alargada en su estancia de blaugrana entre 2019 y 2022.

WOJCIECH SZCZESNY (Polonia): Llegó como solución de urgencia tras una lesión de Ter Stegen y le acabó ganando la titularidad a Iñaki Peña. La llegada de Joan García le dio pocas opciones de jugar.

También podemos incluir en esta lista a tres guardametas del Barça Atlètic que han ido convocados con el primer equipo. Son el montenegrino Lazar Carevic (2021-22), el estadounidense Diego Kochen (2023-26) y el portero internacional con Hungría Áron Yaakobishvili, 'Yako'.

Diego Kochen y Wojciech Szczesny / EFE

Ninguno de los tres ha debutado oficialmente con el primer equipo aunque Kochen, actualmente cedido en el Lyngby, ha ejercido con asiduidad de tercer portero.

El Barça contará ahora con tres porteros contrastados en su plantilla, siendo dos extranjeros algo que no ocurría desde que Neto dejó su plaza a Iñaki Peña.

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Joan García es el titular indiscutible pero el croata Livakovic y el polaco Szczesny buscarán mantener el nivel si el de Sallent causa baja por lesión.