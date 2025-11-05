Iván Zamorano: "No ficharía a Lamine para el Madrid, no tiene la esencia del club"

Las palabras de Lamine Yamal antes del clásico no sentaron bien a los chicos de Xabi Alonso ni a algunos exfutbolistas del conjunto madrileño, que semanas después siguen criticando el mensaje de la estrella del Barça. Iván Zamorano, que representó al club blanco entre 1992 y 1996, ha reconocido que "no ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid, porque no es la esencia ni el alma de lo que es un jugador del Real".

El exfutbolista chileno ha explicado los valores que deben tener todos aquellos que visten la camiseta del equipo capitalino. "El Real Madrid es un equipo con clase y cultura. Los jugadores que jueguen en el Madrid tienen que representar eso", apuntó Zamorano en el programa 'El Cafelito', de Josep Pedrerol.

Asimismo, el exdelantero de 58 años ha desvelado que si tuviera que fichar a algún jugador del Barça para el Real Madrid sería Pedri. "Yo ficharía a Pedri, que es un crack y un fenómeno... y sin hablar. Es humilde, sencillo y habla lo justo. Pedri tiene la esencia y el alma del Real Madrid", explicó Zamorano.

"El Barça tiene que tratar de encaminar a Lamine"

El también exjugador del Sevilla ha recomendado al FC Barcelona que gestione a su estrella, tanto dentro como fuera del campo. "Tiene que tratar de encaminar a Lamine Yamal. Así será solo un gran jugador. Los jugadores que dejan un legado están hechos de otra estirpe", advirtió el chileno.

Zamorano, además, cree que Lamine debe fijarse en cómo se comportaba Messi en su etapa en el club azulgrana. "Jamás escuché a Messi decir que el Real Madrid roba, y era el mejor del mundo", sentenció el exfutbolista del Real Madrid.