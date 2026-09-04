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Iu Martínez, el extremo 'tapado' que llamó Hansi Flick para entrenar en el Barça
El técnico alemán contó este jueves con Iu Martínez, un atacante que se salió el verano pasado en el Mundialito y que ha hizo una gran temporada entre Juvenil B y Juvenil A
El contratiempo de Jesse Bisiwu ha 'alterado' un poco los planes de Hansi Flick en los entrenamientos a corto plazo. Ya adelantamos ayer en SPORT que el extremo belga finalmente no tenía ninguna lesión grave tras sufrir una entrada escalofriante en la final de la Copa Catalunya frente al Sabadell, pero deberá hacer reposo unos días.
El extremo de origen ghanés, que todavía no tiene el OK burocrático para jugar con el primer equipo, es un habitual en las sesiones con Flick. Llegó este verano para estar en dinámica de primera plantilla y será inscrito con ficha del filial para poder ir disputando minutos a las órdenes de Belletti cuando no los disponga con los 'mayores'.
Un extremo de lucha y garra
Sin Bisiwu estos días para completar los entrenamientos, Flick llamó este jueves para la sesión a Iu Martínez. Fue un entrenamiento con mucha carga a nivel físico y que terminó con simulacro de partido con equipos de 11 futbolistas.
Iu, del 2009 (como Orian Goren) es un extremo encarador, con ese sello ADN Masia que además le da ese plus en las asociaciones. Pero, sobre todo, es garra, lucha, pasión. La generación del 2009 es una de las más prometedoras de la cantera del Barça. Jugadores como el propio Goren, Isma Ziani, Raúl Expósito, Byron Mendoza Michal Zuk o Roberto Tomás son jugadores señalados en verde como aspirantes a cracks de futuro.
El de Suria es un jugador que lo da todo en el campo y que es un puntal en el vestuario. Aureli Altimira y Albert Puig Alcaide lo ficharon del Gimnàstic de Manresa cuando era benjamín y el tiempo les ha dado la razón.
De centrocampista a extremo
Iu Martínez empezó jugando de centrocampista y formando un dúo muy especial con Michal Zuk. Los dos eran rubios y con el pelo largo y mientras el de Blanes destacaba por su toque mágico, Iu aportaba trabajo, intensidad, profundidad y gol.
Con el salto al fútbol-11 Iu se adaptó a la demarcación de extremo en la que aporta un conocimiento del juego muy especial. El jugador del cadete A es un 'enfermo' de fútbol y siempre que puede mira partidos de todas las categorías. Iu es un culé de corazón que vio con su hermano gemelo y el resto de su familia la final de la Supercopa con la camiseta del Barça puesta.
Estrella del Mundialito de Clubes
El verano pasado fue la gran estrella azulgrana en el Mundialito de Clubes, esta competición en la que participan equipos de todo el planeta. El Juvenil B azulgrana ganó la final a Racing de Avellaneda y el extremo de Suria se salió.
El objetivo del jugador para este curso es ser una pieza importante en el Juvenil A de Pol Planas, tanto en competiciones domésticas como en la Youth League. Y, por qué no, ir haciendo incursiones con el filial de Belletti.
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