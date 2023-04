Iturralde: “Pongo la mano en el fuego: ningún árbitro fue comprado”

El excolegiado vasco cree que el ‘caso Negreira’ “no va de árbitros aunque haya periodistas deportivos que quieran que sea así" En una entrevista en ‘MARCA’, el extrencilla ha explicado que espera “que Laporta lo aclare todo y diga dónde está el dinero” en la rueda de prensa de este lunes

Eduardo Iturralde González considera que el ‘caso Negreira’ es “lo más grave que le ha pasado al fútbol español en toda la historia”, pero está convencido de que “esto no va de árbitros aunque haya periodistas deportivos que quieran que sea así”.

El excolegiado vasco ha asegurado en una entrevista en ‘MARCA’ que pone “la mano en el fuego” por el colectivo arbitral. “De mi época no saldrá ningún árbitro. Esto va de un club que ha querido tener beneficios y ha comprado humo a millones, pero ese dinero no ha acabado en ningún árbitro”, ha opinado.

Precisamente por creer que “el que insinúa que esto va de colegiados no conoce cómo funciona el arbitraje”, Iturralde ha explicado que espera “que Joan Laporta lo aclare todo y diga dónde está el dinero” en la rueda de prensa de este lunes.

“Si no va a decir dónde está el dinero, que no salga. Dar dinero al vicepresidente en activo del CTA no es ético. Puedes pagar 100 millones por un informe a un exárbitro, pero pagar un euro a un vicepresidente del CTA por parte de un club es muy grave”, ha reflexionado.

Iturralde González muestra una tarjeta amarilla en un clásico de la temporada 2010/11 | Valentí Enrich

“Espero que se llegue hasta el final. Yo estoy contento, porque no va a salir ningún árbitro, pero alguien tiene que pagar por esto”, ha insistido antes de remarcar que “Enríquez no ha influenciado a ningún árbitro”.

“A mí no me acompañó nunca ni comí con él. Eran dos o tres árbitros los que lo hacían, pero no era la norma general. Y les acompañaba cuando no se conocía el tema. Tengo una pregunta. ¿Hay periodistas en la cárcel? Sí. ¿Es, entonces, corrupto el periodismo? No. ¿Por qué hablamos siempre de forma diferente con los árbitros”, ha finalizado.