Iturralde González, sobre el posible penalti a favor del Valencia: "Es residual, le pega una vez despeja"

El Valencia reclamó una posible acción de penalti en el área del Barça cuando se alcanzaba el ecuador de la segunda parte. La jugada generó protestas inmediatas por parte de los jugadores valencianistas, que entendían que existía contacto suficiente para señalar la infracción. El encuentro atravesaba uno de sus momentos más intensos y cualquier decisión arbitral podía cambiar el rumbo del partido.

La acción se produjo tras un balón dividido dentro del área azulgrana. Unai Núñez terminó en el suelo después de un encontronazo con Xavi Espart, lo que provocó que varios futbolistas del Valencia rodearan al árbitro reclamando una revisión. Durante algunos segundos se vivió una situación de tensión en el área, con empujones y protestas entre jugadores de ambos equipos.

En primera instancia parecía existir un contacto entre ambos futbolistas, aunque también daba la sensación de que el defensa del Barça había conseguido despejar el balón antes del choque posterior. Esa circunstancia terminó siendo clave para la valoración arbitral.

Iturralde niega cualquier pena máxima

El exárbitro Iturralde González analizó la acción durante la retransmisión y dejó clara su postura. Según explicó, el contacto era 'residual' y se producía después de que el central hubiera despejado la pelota. Para Iturralde, la jugada no reunía los elementos suficientes como para señalar penalti. "Es residual, le pega una vez despeja", decía.

La 38ª jornada de La Liga, en imágenes / Biel Alino / EFE

En la misma línea se expresó el periodista Dani Garrido, quien consideró que se trataba de “un choque de fútbol”. "Me parece un choque de fútbol. Es la típica en la que se puede pitar cualquier cosa", añadía Garrido.

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El VAR revisó la jugada de manera mientras el juego permanecía detenido durante unos instantes. Sin embargo, desde la sala VAR no consideraron necesario llamar a Cordero Vega principal para revisar la acción en el monitor. Esa decisión reforzó la interpretación de que el contacto no era punible.