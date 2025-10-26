Iturralde González, sobre el no penalti de Vinicius y el fuera de juego de Mbappé: "Muy justito"

Vaya inicio de Clásico. El Real Madrid salió con todo, y en el primer minuto Vinicius irrumpió en el área del Barça, donde se topó con Lamine Yamal, quien se anticipó con acierto. No obstante, Soto Grado no dudó en primera instancia en señalar penalti. Tras la revisión del VAR, el colegiado rectificó y pitó falta del brasileño sobre el '10' culé. Todo esto sucedió cuando apenas se habían disputado dos minutos sobre el césped del Santiago Bernabéu.

La jugada no tardó en dar de qué hablar en las radios nacionales de España. Desde la Cadena SER, Iturralde González explicó que no había fuera de juego previo en la acción, pero es "Vinicius es el que golpea a Lamine Yamal".

El exárbitro español declaró que el '10' culé es quien llega primero y, además, tiene la pierna apoyada: "Y es Vinicius quien ataca el espacio de Lamine". Por ello, no dudó en afirmar que "es falta de Vinicius".

Pocos minutos después de la jugada polémica de Vinicius, Mbappé adelantó al Real Madrid con un gran disparo desde fuera del área, en una acción que parecía totalmente legal. No obstante, desde la sala VAR informaron de un posible fuera de juego milimétrico, que finalmente se confirmó.

En esta jugada, Iturralde González declaró "que es muy justito". Además, volvió a recordar a los oyentes de Carrusel Deportivo que "si tocan la pelota los dos jugadores a la vez es fuera de juego".