Iturralde González, sobre el gol anulado a Lamine Yamal: "No es normal"

El FC Barcelona salió con todo en Mestalla, en un partido donde la afición valencianista mostró su malestar con la actual directiva del club por la situación deportiva del equipo de Carlos Corberán. Una situación que aprovechó el conjunto de Hansi Flick, ya que impuso su estilo de juego desde el principio y el primer tanto llegó a los cinco minutos, cuando Lamine Yamal remató con el exterior tras un gran pase de Fermín López.

A los dos minutos, el de Rocafonda volvió a mandar el balón a la red después de otra asistencia del futbolista del Campillo, aunque desde la Sala VAR anularon el gol al detectar fuera de juego durante la revisión.

Sin embargo, tardaron varios minutos en invalidar el tanto, algo más que sorprendente teniendo en cuenta que una de las novedades de esta temporada en LaLiga es el fuera de juego semiautomático.

El entrenador alemán mostró su malestar al cuarto colegiado, pues el gran arranque culé se frenó en seco a la espera de conocer si existía fuera de juego o no.

El fuera de juego del de Rocafonda fue por pocos milímetros, aunque el exárbitro Iturralde González no dio crédito en el directo de 'Carrusel Deportivo', programa de la Cadena SER.

Empezó diciendo que el fuera de juego podría ser por muy poco: "Está muy apurado y la imagen que tenemos ahí no es de las mejores. Lo que no entiendo es que tenemos un sistema automático con el chip del balón y no es normal lo que tarda".

Imagen congelada del instante del fuera de juego de Lamine / Archivo

Aunque avisó de cuál podría ser el motivo por el que el colegiado tardó tanto en anular el tanto: "La tardanza tiene que ser porque no funciona el sistema y estén tirando las líneas manualmente otra vez; si no, no se entiende".

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"Pero, este fuera de juego para la máquina es fácil, porque los dos jugadores están separados", concluyó.