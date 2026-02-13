Iturralde González, sobre el fuera de juego de Cubarsí: "¿Este año funciona mal y el pasado no?"

Aunque la jugada más polémica del partido podría no haber influenciado en el resultado final del partido, pues el Barça ya perdía por 4 a 0 en el Metropolitano, lo cierto es que sí que podría haber dejado un partido de vuelta menos duro para los azulgranas.

Como para algunos usuarios de las redes, para el excolegiado Iturralde González, actual colaborador en la Cadena SER, el fuera de juego señalado le parecía "un bochorno" y no entendía como podían tardar más de cinco minutos en dictaminar si Pau Cubarsí, autor del gol, estaba o no habilitado, y más con la presencia del fuera de juego semiautomático.

Iturralde González exárbitro y colaborador en la SER. / ·

Después del partido ha añadido un poco más de información a su visión inicial del tema y ha señalado que era algo que podía ocurrir: "La tecnología ha fallado. El SAOT cuando hay muchos jugadores juntos, falla", apunta el exárbitro de Primera División, al descubrir que el sistema había colapsado.

Por este motivo, se ha terminado haciendo manualmente: "Al intentar poner el cuerpo y ver cual era el último, no les ha salido en el ordenador y lo han acabado haciendo a mano", revelaba en relación con la explicación que ha dado el organismo arbitral.

Así, valoraba la posibilidad de que se hubiera seleccionado el 'frame' incorrecto, al hacerlo artesanalmente: "¿Quién te dice que Cubarsí no está en línea realmente cuando el balón rebota en Lewandowski?", comentaba.

Esta es la imagen del VAR / X

Por este motivo, 'Itu' recordaba a la audiencia y a sus compañeros que a diferencia de España, en Inglaterra y Países Bajos, "existe un margen de error de 10 centímetros". Sin embargo, Manu Carreño ha apuntado que de aplicarse, se seguirían generando polémicas "cuando el jugador esté a 10,5 centímetros".

Ante las críticas al sistema de fuera de juego de los periodistas afines al Barça, el excolegiado ha querido recordarles la manera de defender de los catalanes en la temporada pasada, cuando se jugaba con dejar a los rivales constantmente en fuera de juego: "El año pasado al Barça le anularon como 19 goles por un milímetro. ¿Antes era bueno y ahora es malo?", lanzaba la pregunta antes de cambiar de tema.