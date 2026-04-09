Iturralde González, sin filtros: "La UEFA favorecerá al árbitro y tergiversará las reglas en su respuesta al Barça"

El FC Barcelona cayó por 0-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou. El partido estuvo marcado por varias decisiones arbitrales muy polémicas, algo que generó un gran enfado en el entorno azulgrana.

La primera gran acción llegó con la expulsión de Pau Cubarsí en el minuto 43, una jugada que generó mucha discusión. Sin embargo, el exárbitro Eduardo Iturralde González lo tuvo claro desde el primer momento, y así lo explicó en 'Carrusel Deportivo'.

"Que tenga control o, inmediatamente posterior, pueda controlar el balón. Una vez que vas al VAR debes reanudar depende de lo que ves, y es falta clarísima. Con la cadera, Cubarsí golpea a Giuliano y tiene balón en posesión o inmediatamente en posesión. Es roja", aunque defendió que en directo pudiera parecer amarilla por falta de perspectiva.

Ya en la segunda parte llegó otra de las jugadas más polémicas del partido, la mano de Marc Pubill tras un saque del portero Juan Musso. Para el excolegiado, no hay debate posible: “Debió ser penalti. Las reglas son las que son y hay que cumplirlas. Si no nos gustan, se cambian”.

Iturralde fue todavía más tajante al analizar la acción en directo: "¡Es penalti! Es un error técnico gigante. Es penalti clarísimo. Es un escándalo y es muy grave”. Según explicó, se trata de una jugada básica del reglamento: "En una jugada diáfana, sin jugadores delante, balón parado, saca Musso, la coge el otro con la mano, es penalti. Ni VAR ni historia".

El exárbitro insistió en que este tipo de acciones no deberían dar lugar a interpretación: "Puedes interpretar la intensidad de una falta o una mano en juego, pero la reanudación no se interpreta, es lo que marca la regla".

Tras la polémica generada en el encuentro, el Barça podría emitir una queja formal ante la UEFA. Sobre esto, Iturralde fue contundente al valorar una posible respuesta del organismo: "Ellos valorarán el sentido común de la regla. Al final en este tipo de acciones la UEFA siempre va a ir, entre comillas, a favor del árbitro. Va a intentar tergiversar lo que son las reglas para su beneficio, pero siempre lo ha hecho. Lo ha hecho UEFA y lo ha hecho FIFA".

El excolegiado insistió en un punto clave del reglamento: "Un árbitro no juzga intenciones. ¿Cubarsí quería hacer falta? Claro que no. ¿Cuántos penaltis se quieren hacer? Ninguno. Es el sentido común".