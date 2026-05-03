Iturralde González no da crédito con la última polémica del Barça que indigna al madridismo: "Es penalti de Twitter"

El FC Barcelona cumplió con sus deberes y ganó al Osasuna en El Sadar. Tres puntos que ya son definitivos para estar a un paso de levantar el título. Esta noche, el conjunto de Hansi Flick ya podría ser campeón de LaLiga si el Real Madrid, entrenado por Álvaro Arbeloa, pincha ante el Espanyol en el RCDE Stadium, ya sea con un empate o una derrota.

No lo tuvo nada fácil el Barça para llevarse los tres puntos de Pamplona, pero los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres acabaron marcando la diferencia. Aun así, el encuentro quedó condicionado por una acción polémica en el minuto 6 tras un posible penalti de Cancelo sobre Budimir que el colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos decidió no señalar y que, de haberse pitado, podría haber cambiado el rumbo del partido.

La jugada está en boca de todos y desde la retransmisión de 'Carrusel Deportivo', programa de la Cadena SER, analizaron la jugada al instante. Iturralde González, exárbitro español, quiso dejar claro que "toca balón primero Cancelo y luego Budimir; en la acción casi es más que le golpea Budimir a Cancelo que al revés".

En ese momento, Daniel Garrido, presentador de 'Carrusel Deportivo', compartió el mismo punto de vista que Iturralde: "Es la sensación que tengo".

Asimismo, reconoció que "se ha podido hacer daño, pero Cancelo es quien se adelanta con el taco abajo". Sin embargo, siguió erre que erre diciendo que el delantero del Osasuna "se ha podido hacer mucho daño".

Budimir, durante el partido entre Osasuna y Barça / EFE

El exárbitro español expresó que "una cosa no quita la otra, pero se la quita rápido Cancelo a Budimir". Al ver la jugada repetida, un colaborador de 'Carrusel Deportivo' señaló: "Es tobillo contra tobillo".

Aunque, Iturralde matizó: "Sí, pero primero golpea el balón. Si Cancelo no llega a tocarlo, estaríamos hablando de juego peligroso y sería penalti. Sin embargo, toca primero Cancelo y deja la plancha".

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Por último, no dudó en decir que "es Budimir quien ataca el espacio que ya tiene ganado Cancelo. Es un 'penalti de Twitter', donde ponen una buena foto del golpeo y dicen que es penalti". Y así ocurrió, los seguidores del Real Madrid se quejaron en X, antes conocido como Twitter, de un nuevo robo del Barça en El Sadar.