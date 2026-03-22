Iturralde González, sobre la acción en el área entre Lamine y Ciss: "Me parece penalti"

El FC Barcelona domina el encuentro en estos primeros 45 minutos de juego. Los de Hansi Flick se adelantaron en el marcador con un gol de cabeza de Ronald Araújo, tras un saque de esquina colgado por Cancelo. El uruguayo buscó el espacio al segundo palo y batió a Augusto Batalla, para colocar el 1-0 en el marcador.

Un gol que deja el partido encaminado para la segunda parte, pero todavía abierto, por lo ajustado que está el marcador. El conjunto azulgrana saltó al campo a las dos de la tarde con un sol radiante y mucho en juego. El Barça se juega todo en la liga.

Una victoria hoy supondría dejar al Real Madrid a siete puntos, y meterle presión a los de Arbeloa con un derbi en juego, que se disputa esta noche a las 21:00 en el Santiago Bernabéu.

El posible penalti a Lamine Yamal

Sin embargo, hubo una jugada polémica. En el minuto 19, Lamine Yamal cayó al suelo tras la inercia de Pathé Ciss, que dejó la pierna. Cordero Vega lo tuvo claro y no señaló nada. Tampoco hubo llamada del VAR. Iturralde González, exárbitro de Primera División, analizó en la SER la acción en el área entre ambos jugadores.

El exárbitro considera que sí se podría haber pitado penalti. "Me parece penalti, Ciss menea la pierna derecha y hay contacto. Es justo para que entre el VAR pero me parece penalti", dice. "Pero lo que no puede hacer el árbitro es que se levante", concluye Iturralde.

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Cordero Vega consideró que no fue suficiente para señalar los once metros y la acción quedó en nada. De hecho, Lamine, fruto de la frustración, vio la tarjeta amarilla en la jugada siguiente al frenar una jugada prometedora de ataque en campo contrario.