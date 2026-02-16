Iturralde, tras los fallos garrafales de Soto Grado en el Girona - Barça: "El CTA lo tiene que explicar"

El colegiado César Soto Grado se convirtió en el triste protagonista del Girona - FC Barcelona tras su actuación arbitral que dejó mucho que desear.

Primero, con el penalti que falló Lamine Yamal al final de la primera mitad. El '10' azulgrana lo envió al palo, pero las imágenes televisivas dejan claro que Bryan Gil y Frenkie de Jong entraron antes de tiempo en la frontal del área pequeña, justo en el instante en el que Lamine armaba el disparo. El balón, tras estrellarse en el poste, salió repelido hacia la zona donde ya había futbolistas dentro, generando una disputa inmediata.

En ningún momento, Soto Grado decidió detener el encuentro para revisar la acción y repetir el penalti que podría haber supuesto el 0-1 en caso de transformación de Lamine.

Edu Iturralde González, exárbitro internacional y analista en Carrusel Deportivo, tuvo una lectura contundente. El penalti "tendría que haberse repetido". Iturralde argumenta que Gil y De Jong invadieron el área antes del golpeo, y que el rechace del poste fue precisamente hacia ellos, lo que provocó que entraran en juego en una segunda acción. "Entran ambos y los dos disputan el balón que va hacia ellos", admitió.

El exárbitro pone el ejemplo que más irrita a muchos aficionados: la vara de medir con los porteros. "Si cuando el portero se mueve un milímetro hay que repetir el lanzamiento, en este caso también tendría que haberse repetido", viene a resumir su postura.

Iturralde considera que si se penaliza con precisión quirúrgica el adelantamiento del guardameta, la invasión de los jugadores debe tener un criterio igual de estricto cuando influye en el desarrollo del penalti.

La falta a Koundé antes del segundo del Girona

Iturralde va un paso más allá al señalar al organismo que tutela el arbitraje en España: "El CTA tiene que explicarlo porque esto no es interpretación".