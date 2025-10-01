Iturralde habla claro sobre la no expulsión de Nuno Mendes: "El árbitro se la ha comido"

FC Barcelona y PSG están protagonizando el plato fuerte de la jornada en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. El choque de poder a poder entre azulgranas y parisinos ha empezado con los primeros por delante gracias a Ferran Torres, pero Mayulu ha establecido las tablas en los últimos compases de la primera parte.

El partido estrella de la noche no ha estado exento de polémica. Una de las más sonadas la ha protagonizado Michael Oliver, árbitro del encuentro, al no mostrar la tarjeta amarilla a Nuno Mendes tras una dura entrada sobre Lamine Yamal al borde del área.

En caso de haber sido amonestado, el portugués habría sido expulsado por doble amarilla, pues había visto la primera al filo del descanso. En aquella ocasión, el encargado de provocarla también fue Lamine Yamal, que esta noche se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para uno de los mejores laterales del planeta.

Al ser preguntado por esta acción, Iturralde González se mostró contundente. El analista arbitral de la Cadena Ser aseguró que el defensor parisino debió haber visto la segunda amarilla tras la entrada sobre Lamine. "El árbitro se la ha comido, no hay nada que entender. Es clara (la segunda amarilla), se la ha perdonado".