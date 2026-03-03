Iturralde, contundente con el penalti de Pubill a Pedri: "El problema es que irse al suelo ahí..."

A pesar de completar un partido heroico en el Camp Nou, el Barça cayó con honores en la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Los azulgranas se encomendaron a una remontada casi imposible contra los colchoneros tras el 4-0 del partido de ida, aunque murieron en la orilla a un solo tanto de igualar una eliminatoria absolutamente épica.

El partido, bastante limpio en línea general, no estuvo exento de polémica. En los compases finales de la primera mitad, con 1-0 en el marcador, Marc Pubill derribó a Pedri cuando el tinerfeño se internaba en el área con el balón controlado. El centrocampista aprovechño una pared con Ferran Torres para plantarse en una zona peligrosa, pero el defensa del Atlético de Madrid estiró de más la pierna y derribó al canario.

Ricardo de Burgos Bengoetxea no dudó y señaló penalti de inmediato. A pesar de que muchos de los jugadores del Atlético reclamaron que el central no había tocado a Pedri, lo cierto es que las cámaras apreciaron un mínimo contacto que, en carrera, es suficiente para derribar a cualquier futbolista. El colegiado no tuvo que ser llamado al VAR para corregir su decisión y el penalti lo terminó lanzando Raphinha para hacer el 2-0 en el marcador.

Las reacciones a la polémica fueron múltiples. Una de las voces más autorizadas en este sentido es la de Iturralde González, exárbitro y comentarista actualmente de 'Carrusel Deportivo' de la SER. El colegiado valoró durante la retransmisión el penalti cometido sobre Pedri y no tuvo dudas respecto a qué decisión hubiese tomado: "Vamos a ver quién empieza el contacto", empieza. Ante las dudas de sus compañeros sobre si el contacto es dentro o fuera, Iturralde responde: "Es dentro".

Noticias relacionadas

Es entonces cuando el excolegiado tiene ciertas dudas al respecto del penalti: "El problema es que lo puede fingir. Irse al suelo ahí... pero es penalti", sentencia el árbitro. "Con la pierna izquierda de Pubill derriba la pierda izquierda de Pedro. Es rodilla con rodilla. No es abajo", finaliza Iturralde, que estuvo de acuerdo con el criterio de Ricardo de Burgos Bengoetxea en el terreno de juego. El tanto no sirvió al FC Barcelona para remontar la eliminatoria y se quedó a un solo tanto de dar la vuelta y obrar un milagro casi sin precedentes.