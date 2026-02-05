Iturralde carga contra Laporta: "Debe pedir perdón por pagar al sinvergüenza de Negreira"

Eduardo Iturralde González, ex árbitro de Primera División, cargó con mucha contundecia contra Joan Laporta después de que el presidente del FC Barcelona cuestionara el arbitraje del encuentro de LaLiga entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano del pasado fin de semana.

Iturralde, ahora comentarista en la Cadena Ser, se disgustó por las declaraciones de Laporta sobre el arbitraje del derbi madrileño. El dirigente azulgrana consideró que el Rayo "salió muy perjudicado" tras sufrir dos expulsiones y encajar un gol tras un penalti señalado en el último minuto de un tiempo añadido de diez minutos. "No entiendo de dónde salieron esos nueve o diez minutos adicionales. Hay futbolistas que se están acostumbrando a tirarse al suelo, algo que debería sancionarse con tarjeta", dijo Laporta al respecto.

La respuesta de Iturralde González llegó en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER, en donde el ex colegiado vasco es uno de los comentaristas habituales. "La jugada polémica del Madrid contra el Rayo no es discutible. Lo que le recomendaría a Laporta es que, antes de hablar de favoritismos, recuerde que él, junto a otros, abonó dinero al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros", dijo en referencia al 'caso Negreira'.

Eduardo Iturralde consideró que el actual presidente del Barça es uno de los máximos responsables en el origen de la tensión que existe actualmente en el fútbol español en torno al estamento arbitral. "El daño que se ha causado al arbitraje español es en gran parte culpa suya y del sinvergüenza de Enríquez Negreira", dijo.

El qque fuera colegiado de Primera División cerró su crítica contra Joan Laporta con una nueva andanada:"Cuando Laporta hable de árbitros, lo primero que debe hacer es pedir perdón al fútbol español por dejarnos en esta situación tras pagar al vicepresidente del CTA y meternos en este lío".

Esta enésima polémica en torno a la figura de Enríquez Negreira coincide con nuevas informaciones en las que el que fuera uno de los dirigentes del estamento arbitral ha pedido a la jueza un nuevo reconocimiento forense para que valoren su estado mental y que valore si lo deja fuera de la causa por demencia.