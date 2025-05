Iturralde: "El Barça se ha convertido en Real Madrid Televisión"

El arbitraje del Inter-Barça sigue trayendo cola. El club blaugrana ha criticado públicamente las decisiones del colegiado polaco Marciniak dejando claro que perjudicó los intereses del equipo. Para el exárbitro Iturralde González, las quejas están fuera de lugar y dejan mal al Barça: "El Barça ha hecho muchas campañas en contra de RMTV... pero hoy se han convertido en ellos. Es lo mismo lo que hace esa televisión que lo que han hecho hoy Laporta, Gavi y los demás. Que se miren para dentro porque el arbitraje fue bueno", comentó en la 'Ser'.

Iturralde insistió en que se debe ser objetivo y no intentar culpar a los colegiados siempre cuando los equipos deberían mirar más por su rendimiento: "Yo creía que era broma lo que estaba escuchando hoy. Estamos criticando un acierto. Las frustraciones hay que tratarlas mejor y el arbitraje no puede ser un cortafuegos de la frustración individual por no conseguir un objetivo".

El excolegiado tiró de hemeroteca y comentó que algunos rivales del Barça podían haberse sentido perjudicados por el VAR cuando han jugado contra los blaugrana: "¿Qué las acciones fueron por muy poco? Sí, igual que lo han sido los 35 goles anulados por fuera de juego a sus rivales. Igual que el VAR está para eso, también está para decir que el penalti a Lamine Yamal es fuera por un centímetro", sentenció.

En este sentido, indicó que el penalti a Lamine es claramente fuera del árera con el reglamento en la mano: "El reglamento dice que un agarrón es dónde termina, no dónde empieza. Cuando hay dos acciones de zancadilla, si tras la primera continúas de pie y jugando... das ventaja y te pitan la segunda. Pero es que en este caso ya pita la primera falta, la segunda ni entra en la ecuación".

Sobre la disputa entre Dumfies y Gerard Martín, que acabó en el tercer gol del Inter, Iturralde destacó que "hay una disputa de balón, que sí le golpea un poco el jugador del Inter, pero luego el rival ya tiene el pie en el suelo y es Gerard el que le golpea por detrás y se cae. Muchas veces parece que los excompañeros quieren hacer reglamentos propios. Yo no estoy de acuerdo con cosas del reglamento, pero tengo que contárselo a nuestra audiencia tal y como es".

Por ello insistió en que el Barça está haciendo un mal papel justificando su derrota con la actuación del colegiado: "En cuanto a intensidad no es lo mismo, porque RMTV lo hace todos los fines de semana. ¿Pero hoy? Hoy sí. El mensaje que quiere mandar RMTV es que son perjudicados por los árbitros La diferencia es la frecuencia pero el mensaje es el mismo que está mandando hoy el Barça".