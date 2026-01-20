Iturralde apunta a un cambio en el Barça de Flick: "A los rivales les han pitado 30 fueras de juego menos"

El FC Barcelona muestra señales claras de mejoría tanto en su juego como en las sensaciones dentro del campo, tras la crisis que atravesó a finales de octubre. El equipo de Hansi Flick se mantiene vivo en todas las competiciones y, además, ya ha sumado un título a sus vitrinas esta temporada tras vencer al Real Madrid en la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí.

Este fin de semana, sin embargo, el Barça dejó escapar puntos de forma inesperada ante la Real Sociedad. Aunque la derrota no altera significativamente su posición, permite al Real Madrid recortar distancias, situándose ahora a solo un punto en la clasificación. Comparado con la temporada pasada, el conjunto culé continúa en la misma situación: sigue compitiendo con opciones tanto en Liga como en Copa del Rey y Champions.

¿Cambio de estilo?

Pese a que el equipo está recuperando el potencial y la identidad que mostró la temporada pasada, su estilo de juego parece haber sufrido algunos cambios. Eduardo Iturralde, exárbitro de Primera División, aportó un dato revelador en El Larguero basado en estadísticas de OPTA: "Os voy a dar un dato, comparando a los dos Barça, respecto al año pasado. Y es que a los contrarios del Barça les han pitado 30 fueras de juego menos cuando se enfrentan contra los blaugrana, durante la primera vuelta. ¿Los contrarios les ha cogido la manera de jugar o el Barça ha cambiado?", cuestionó, poniendo de relieve la forma en que el equipo maneja la toma de riesgos.

Álvaro Benito, exfutbolista del Real Madrid entre 1995 y 2002 y comentarista en Movistar, coincide en que el Barça ha moderado su estilo tras lo vivido en la primera vuelta de la temporada. "Este Barça se clava menos, asume menos riesgos, acompaña mucho más los desmarques para que no sea cara o cruz, ya no se la juega tanto", afirmó, destacando que el equipo ahora prioriza un juego más seguro y colectivo frente a situaciones de riesgo individual.

Gerard Martín y Cubarsí agradecieron el apoyo a la afición del Barça en Anoeta / Dani Barbeito

Las acciones polémicas en el Reale Arena

Manu Carreño puso encima de la mesa de El Larguero las acciones polémicas que rodearon el último partido del Barça. "Las tres acciones que se queja el Barça son clarísimas", señaló el presentador, resaltando la relevancia de estos episodios en el análisis del encuentro.

Una de las jugadas más comentadas fue el gol anulado a Fermín, tras una posible falta de Dani Olmo sobre Take Kubo. Eduardo Iturralde, exárbitro de Primera División, comparó la situación con un caso reciente del Girona contra el Real Madrid: "En el Girona - Real Madrid, hay un toque a Rodrygo, que no se pita penalti. Hay un contacto pero no es suficiente para entrar el VAR. Si esa no es suficiente, tampoco lo de ayer, hace falta esa consistencia", aseguró, enfatizando que el gol del Barça debía de ser legal.

Álvaro Benito también opinó sobre la jugada y coincidió en que no todos los contactos merecen la intervención del VAR. "No es de VAR esa entrada", afirmó, subrayando que los árbitros deben diferenciar entre acciones que forman parte del juego normal y faltas que realmente alteran el desarrollo de la jugada.