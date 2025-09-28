El Al-Ittihad piensa en Xavi Hernández

El Al-Ittihad de Arabia Saudí ha cesado de manera fulminante a su entrenador, Laurent Blanc, después de perder por 0-2 contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en la 4ª jornada del campeonato liguero. El técnico francés ganó la Liga y la Copa la temporada pasada, pero tras un mal inicio de temporada, con derrota en las semifinales de la Supercopa y en el estreno del equipo en la Champions asiática (además de la mencionada en Liga), ha sido destituido.

Por ello, la propiedad del club busca de manera urgente un entrenador que le dé el relevo a Blanc en el banquillo de uno de los grandes aspirantes a reinar en Arabia Saudí. En este sentido, varios medios apuntan a Xavi Hernández como uno de los principales candidatos para tomar las riendas del Al-Ittihad.

Además del egarense, el otro gran candidato para ocupar esta plaza es Sergio Conceiçao. Sin embargo, por el momento, Hassan Khalifa actuará como técnico interino. Recordemos que en este equipo hay jugadores de la talla de Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, Moussa Diaby o Steven Bergwijn.

Un adiós por fascículos

Xavi Hernández, por su parte, tras ser destituido como entrenador del Barça en verano de 2023, no ha vuelto a ponerse al frente de ningún equipo; tras dos cursos y medio al frente del equipo de su vida. Su salida fue por fascículos: me voy, me convencen para que me quede y me echan. Si bien pudimos estar de acuerdo en el 'qué', el 'cómo' se produjo su adiós no estuvo, ni muchísimo menos, a la altura de la leyenda del club catalán que fue, es y siempre será.

El técnico catalán aseguró que quería tomarse un año sabático cerca de su familia. No obstante, su nombre ha estado vinculado con el de algunos equipos como el Ajax de Amsterdam, el Manchester United, el Inter Miami, la Juventus, el Milan, Tottenham, Bayer Leverkusen, Al-Hilal, Monterrey... Pero nunca acabó de producirse una entente entre ambas partes. Veremos si ahora el Al-Ittihad logra luz verde para cerrar su incorporación.