"En Italia, Lamine Yamal jugaría en Segunda"

Jurgen Klinsmann, exjugador alemán, analizó la dura situación por la que está atravesando el fútbol italiano. Lo conoce de primera mano porque jugó en el Inter y fue muy contundente al explicar el problema que tienen desde hace años: "Están pagando las consecuencias de la falta de líderes, de jugadores con buena técnica y de confianza en los jóvenes. En Italia, Lamine Yamal y Musiala probablemente jugarían en la Serie B para adquirir experiencia. Y eso no puede ser", comentó en la 'Rai'.

Para Klinsmann, gran parte de culpa también lo tienen los entrenadores, que llevan muchos años priorizando aspectos tácticos defensivos antes que jugar con más imaginación: "La cultura táctica también supone un obstáculo. Muchos entrenadores, incluso hoy en día, trabajan con el objetivo de no perder en lugar de querer ganar a toda costa. Y estos son los resultados".

El alemán, que ahora reside en los Estados Unidos, indicó que no lo pasó nada bien con la eliminación de Italia para el Mundial porque es un país que tiene mucha tradición: "Sufrí muchísimo con mis amigos italianos de Los Ángeles. La noche posterior al partido tuve problemas para conciliar el sueño".