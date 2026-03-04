El socio que denunció a Laporta no recurrirá la sentencia en la Audiencia Nacional

Isidro Segundo Navarro ha descartado recurrir la sentencia del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que el pasado lunes rechazó su denuncia contra el expresidente del FC Barcelona y candidato a la reelección, Joan Laporta, y otras personas de su máxima confianza por presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad y administración desleal, entre otros. El socio del club blaugrana ha anunciado este miércoles que acudirá a la justicia catalana después de las elecciones del próximo 15 de marzo.

Puesto que los hechos denunciados “no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional”, el juez Pedraz declaró que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los hechos denunciados, al no haberse cometido íntegramente en el extranjero todos ellos, sin entrar a valorar si existen o no indicios de su comisión. El magistrado abrió la puerta a Isidro Navarro a presentar la denuncia de nuevo en Barcelona si quiere que se investigue el caso.

En un comunicado, Isidro Navarro ha informado de que no realizará "actividad ni gestión alguna hasta que hayan pasado las elecciones convocadas para el próximo día 15 de marzo del corriente año" para no influir en las mismas, pues "amo al Barça desde mi infancia" y "nunca tuve la intención de influir en la campaña electoral". Sin embargo, el socio culé también ha explicado que ejercitará "todas aquellas acciones legales que me permite el Ordenamiento Jurídico en la jurisdicción propia de la Ciudad de Barcelona".

Cabe recordar que, en esta presunta trama, la acusación incluye cinco operaciones relevantes: la venta de activos digitales del club (Barça Visión/Bridgeburg Invest) "en condiciones perjudiciales para la entidad"; la adjudicación sin licitación del contrato de telecomunicaciones del Camp Nou a la sociedad New Era Visionary Group (NEVG); la compra de asientos de lujo del estadio a esta misma mercantil; la adjudicación de la construcción del nuevo estadio; y el supuesto pago de una intermediación en la renovación del contrato de patrocinio deportivo con la multinacional estadounidense Nike.

El comunicado de Isidro Segundo Navarro

NOTA DE PRENSA QUE REMITE ISIDRO SEGUNDO NAVARRO GURUMETA EN RELACIÓN CON LA INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DENUNCIA PRESENTADA ANTE EL TRIBUNAL CENTRAL DE INSTANCIA SECCIÓN INSTRUCCIÓN. PLAZA NÚMERO 5 Y QUE HAN DADO LUGAR A LAS DILIGENCIAS PREVIAS 23/2026.

"Por medio de la presente, quiero poner en conocimiento público que, una vez estudiada la situación actual de mi denuncia, he decidido no recurrir el Auto del pasado día 2 del corriente mes de Marzo, dictado por el Tribunal de Justicia ya citado e instructor de las diligencias previas antes identificadas, a través del cual dicho Tribunal no acepta ser competente para tramitar e investigar los hechos denunciados, y, en consecuencia, se acuerda la inadmisión a trámite de la denuncia presentada, lo cual no excluye que se pueda acudir de nuevo ante la Justicia, pero ya en la jurisdicción propia de la Ciudad de Barcelona.

Dado que no ha sido nunca mi intención el querer influir en la campaña electoral y menos aún el causar ninguna clase de perjuicio al Futbol Club Barcelona, equipo al que amo desde mi infancia y del cual me precio de ser socio del mismo desde hace más de 25 años, es la razón por la cual, no realizaré actividad ni gestión alguna hasta que hayan pasado las elecciones convocadas para el próximo día 15 de Marzo del corriente año. A partir de la indicada fecha ejercitaré todas aquellas acciones legales que me permite el Ordenamiento Jurídico".