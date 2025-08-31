Íñigo Pérez, tras el penalti a Lamine: "¡Nos vamos a ir del campo!"

El partido entre el Rayo Vallecano y el Barça estuvo marcado por los problemas con el VAR a lo largo de la primera parte. Por motivos que todavía se desconocen, el sistema no funcionó a lo largo de la primera mitad y, según explicó Isaac Fouto en COPE, volvió a funcionar cuando faltaban cinco minutos para el descanso.

Antes, se produjo una de las jugadas clave del partido, con un penalti sobre Lamine Yamal que terminó en el 0-1 del Barça y que fue muy protestado por los jugadores, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano. La indignación se apoderó de Vallecas, pero ante la ausencia del VAR, la decisión que primó fue la del colegiado.

Al descanso del encuentro, DAZN captó una conversación en el túnel de vestuarios entre los jugadores del Rayo Vallecano, concretamente unas declaraciones de Isi Palazón a sus compañeros. "Chavales, el árbitro acaba de asumir. Acaba de asumir el error. Lo acaba de asumir", dice el mediapunta en referencia al penalti sobre Lamine Yamal.

Al finalizar el encuentro, el jugador del Rayo dijo que al árbitro "le honra como persona decir que se ha equivocado". Eso sí, también mostró su enfado: "Qué casualidad que los árbitros siempres se equivocan con el mismo equipo".

Por su parte, Íñigo Pérez también mostró su indignación tras el penalti. "¿Ahora no hay VAR? Es una vergüenza. El VAR aquí es una vergüenza hombre. Nos vamos, nos vamos. Osea, no hay VAR, ahora hay VAR y nos pitan un penalti... Nos vamos a ir del campo. Es una vergüenza", le dijo el colegiado al cuarto árbitro, en unas imágenes mostradas por Movistar+.

Tras el partido, más sosegado, el técnico del Rayo Vallecano cambió un poco su discurso: "Me avergüenzo de mi comportamiento en la banda y pido disculpas. Nunca voy a opinar de las decisiones de los árbitros porque es una posición muy injusta. Vienen al campo y nadie les apoya. Soy un fiel defensor del error arbitral. No pasa nada por fallar. Lo que me molesta de hoy es que los jugadores, tanto del Barça como del Rayo, no pueden estar jugando 45 minutos sin VAR. Nos han pedido disculpas, no hay que machacar a nadie, pero me molesta la ineficacia con estas cosas. Si jugamos con VAR y no funciona, habrá que posponerlo hasta que se arregle. Igual es fallo del Rayo Vallecano, que tampoco me extrañaría que fuese así".

El enfado de los locales continuó también en la segunda parte, incluso después de lograr el empate, con continuas protestas al colegiado por varias acciones. Incluso se pudo ver a un Íñigo Pérez muy alterado. Una imagen curiosa teniendo en cuenta la templanza que caracteriza al técnico del Rayo Vallecano.

La acción del penalti fue decisiva, pero el árbitro no dudo en su decisión ni un solo momento, por lo que la infracción fue señalada y el gol de Lamine subió al marcador. No obstante, los problemas con el VAR a lo largo de la primera parte serán motivo de polémica en los próximos días.