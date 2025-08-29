Isi enciende las alarmas sobre el césped de Vallecas

El Rayo Vallecano se clasificó para la liguilla de la Conference League tras eliminar al Neman de Bielorrusia con una victoria contundente por 4-0. Durante el encuentro ya se vio que el césped no era precisamente una alfombra y que el Barça tendrá que superar un obstáculo importante para desarrollar su fútbol este domingo en el feudo vallecano. Un hándicap, eso sí, que comparte con el propio Rayo que es un equipo al que le gusta jugar con el balón.

Al término del choque, Isi Palazón atendió a los micrófonos del 'Partidazo' de la Cadena COPE y explicó los motivos del inconveniente para el domingo. “El césped está un poco irregular, se debe a los problemas en la ciudad deportiva, hemos entrenado en el estadio y se ha notado, pasas de solo de jugar los días de partidos ha entrenar los siete días y se estropea", argumentó.

Isi dio motivos para la alarma al añadir que "está un poco mal lento... es un césped como el jardín de mi casa. Parece que sea un pantanal, está blando y no rula bien el balón”.

El Rayo Vallecano celebró su clasificación pare la liguilla de la Conference League / EFE

El futbolista del Rayo Vallecano fue categórico ante la preocupación que existe en el FC Barcelona. Isi también puso el acento en que al cuadro madrileño tampoco le gusta jugar en estas condiciones. “Nos sabe mal, el fútbol es espectáculo, que se vea buen fútbol y no se podrá hacer del todo bien, pero no es culpa nuestra. También estamos preocupados porque no nos queremos lesionar”.

Autobús de línea para entrenar

Los problemas logísticos por no poder utilizar la ciudad deportiva se ha reflejado en otros ámbitos. Isi pudo un ejemplo curioso al explicar que "nos citamos en la ciudad deportiva y luego cogemos un autobús de línea de la Comunidad de Madrid para ir a entrenar. No tenemos autobús propio. Utilizamos el verde porque no tenemos autobús personalizado. Viajamos todos juntos el el cuerpo técnico y los jugadores. Es el autobús que contrata el club de línea de la Comunidad de Madrid".

El FC Barcelona ya tuvo que afrontar dificultades en el último desplazamiento al Ciutat de València ante el Levante, donde se encontró un terreno de juego encharcado por el exceso de riego.

Pese a esta dificultad, los de Hansi Flick sacaron el partido adelante y también confían en superar las adversidades del campo de Vallecas y de un Rayo que mantiene las buenas sensaciones de la temporada pasada para sumar la victoria y marcharse al parón de selecciones con nueve puntos en el grupo de cabeza de LaLiga.