Isaac Cuenca: "El fútbol me destruyó, pero he renacido"

Isaac Cuenca ha reflexionado con una honestidad brutal sobre los claroscuros de su carrera en una entrevista que le ha hecho el periodista Xavi Hernández en el diario 'Ara'.

El exfutbolista, que fue una de las grandes sorpresas del Barça de Guardiola, recuerda cómo le afectaron las lesiones en su carrera. "Lo más importante que me ha enseñado el fútbol es que no todo es cómo quieres. Si crees que eres muy bueno, hay otro mejor. Y si crees que eres buenísimo, quizás te lesiones y nadie te quiere. A mí me ha puesto en lugares que no me esperaba y mírame ahora, retirado con 30 años".

En este sentido, reconoce que echa de menos el fútbol, pero que las molestias físicas convirtieron su carrera en un calvario y ahora no podría competir. "Claro que echo de menos el fútbol, pero el dolor físico era tan enorme que decidí que ya era suficiente. Quería tener una vida normal. No podría competir ni en la Kings League".

Su momento en el estrellato

Cuenca también ha explicado sus sensaciones cuando irrumpió en el primer equipo del Barça, en el que para muchos ha sido el mejor equipo de la historia. "Venía del Sabadell e intentaba disfrutar del césped bien cortado, de los desplazamientos, de los estadios... Pero en el fondo estaba descolocado. Eres joven y de repente vuelta tienes que abandonar tu círculo. Ganas mucho dinero y te compras todo lo que quieres, pero también tienes mucho tiempo para que te entrenes por la mañana y después tienes todo el día. ¿Y qué pasa? Pues que te sientes solo. El dinero no evita la soledad".