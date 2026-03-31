Isaac Cuenca, el 'freestyler' que encandiló a Pep Guardiola: "Si no estás 15 años en el Barça parece que has fracasado"

Si por algo se conoce a Isaac Cuenca (Reus, 27 d'abril del 1991) aquí en Barcelona es por su paso por el Barça, claro. El extremo tuvo un impacto brutal en aquel último Barça de Guardiola. Venía de ser campeón con el Sabadell en Segunda B. Debía ir al filial, pero el de Santpedor se enamoró de su juego en pretemporada y lo reclutó con los 'mayores'. Terminó siendo importante a partir de noviembre, quitándole incluso minutos a jugadores de la talla de Pedro, Alexis Sánchez o David Villa. Muy delgado, siempre pegado a la cal (normalmente en la derecha) y con mucho desborde.

Un futbolista diferente, mucho más técnico que físico y que vivió de primera mano lo que es triunfar en el Barça. Duró poco. Las lesiones empezaron a aparecer y no se terminaron de cumplir unas expectativas que, como siempre en estos casos, estaban por las nubes. Después de repasar los momentos más dramáticos de su carrera deportiva, con las malditas lesiones, habla largo y tendido en esta segunda parte de la entrevista de aquella gran temporada de azulgrana, de cómo el Barça quiso que se quedara y del actual equipo que dirige Hansi Flick.

P: Después de hablar de lesiones, pasemos a cosas más divertidas. En la 11-12 explotó con el Barça de Pep. ¿Cómo recuerda aquello?

R: Bueno, fue un año muy bueno. Recuerdo sobre todo la confianza de Pep, de Tito y de muchos jugadores que habían estado en las categorías inferiores. Desde el primer momento tuve muy buena bienvenida, y la pretemporada en Estados Unidos también fue excelente. Personalmente, me fue muy bien porque fue como empezar a darme a conocer. Venía del Sabadell, habíamos ganado la Segunda B, y de repente estaba en el primer equipo del Barça. El cambio era muy grande. La pretemporada me salió bien, los periódicos empezaron a hablar de mí, y todo eso era nuevo, pero lo afronté con ilusión y entusiasmo. No tenía ningún objetivo claro. Escuchar lo que te piden el míster y los compañeros más experimentados, y adaptarte a sus exigencias.

P: Pasó de salir cedido al Sabadell a ser uno más con el primer equipo del Barça. ¿Cómo lo lleva un chaval de 20 años?

R: Deportivamente lo llevaba muy bien, estaba contento. Lo más complicado vino fuera del campo, cuando empezaron a reconocerte por la calle. Eso se notó más a partir de diciembre, cuando empecé a jugar más con el primer equipo. Antes entrenaba y también estaba con el Barça B. Una vez que me integré al primer equipo a finales de noviembre, se notaba el cambio. Deportivamente para muy bien, pero la vida fuera del campo había que adaptarla.

Cuenca, en la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

P: Hoy en día los jóvenes están más expuestos a los medios y redes sociales. ¿Cree que el salto era mayor en su época?

R: Sí, era un salto mucho más grande. Entonces Twitter empezaba y las redes prácticamente no existían. Todo estaba más enfocado en la calle, era diferente. Hoy los chicos están más preparados, al menos se les ve así.

P: Ha comentado que le gusta mucho jugar con amigos. Cuando empieza a jugar en el Barça, ¿le miran diferente?

R: Sí, pero es algo que ahora igual no se lleva tanto. No jugar tanto, porque ya de alguna manera dices: bueno, tienes que tener un poco de cuidado. Además, como haces muchos partidos durante la semana, tienes que evitar sobrecargas y todo eso. Pero no, mis amigos de siempre, igual. Íbamos a los mismos sitios, todo igual. No cambió nada. Ni ha cambiado prácticamente nada: ni mi familia ni mis amigos de siempre. Todo igual.

P: Jugó en el Barça de Guardiola. ¿Cómo era ser entrenado por Pep?

R: Pep es un superentrenador. Ya no solo por los títulos que ha conseguido, sino por la manera de jugar y el cambio que da el Barça en su primer año. Para un jugador joven, que te dé confianza, es muy bonito. Se aprende muchísimo. Yo venía del juvenil del Barça y ya había aprendido bastantes movimientos. En ese paso de juvenil de segundo año a tercero ya había un cambio importante. Pimienta me enseñó muchos movimientos. Luego, cuando voy a Sabadell y estoy con Carreras, que también es muy estilo Barça, sigo aprendiendo mucho. Después, cuando vuelvo y estoy con Pep y con Tito, hay ciertos movimientos que voy viendo, que hacen otros jugadores, y ves los resultados que dan. Es como un máster, pero de fútbol.

Cuenca guarda con cariño la camiseta en recuerdo de Tito Vilanova / Valentí Enrich

P: ¿Pegaba mucha 'chapa'?

R: No, no, qué va. Muy metódico, eso sí. Muy claro, muy directo, y sabía dar equilibrio entre la tensión del partido y el descanso. Como él también había sido futbolista, sabía cómo manejar esos tiempos. Yo tengo muy buen recuerdo de él. Es un entrenador de muchísimo nivel.

P: En aquella temporada apuesta bastante por usted. ¿Tenían muchas conversaciones?

R: Tampoco hablábamos mucho. Yo creo que hablaba más con los capitanes o con jugadores que estaban pasando por momentos más complicados. Conmigo no hablaba demasiado. Me marcaba lo que quería de mí en cada partido. Por ejemplo, me pedía intentar estar más abierto. Yo hacía mucho esa función: estar bastante abierto para recibir, para que el juego fuera más por dentro y yo dar ese extra por fuera, centrando o generando amplitud. No había muchísimas conversaciones.

No tenía muchas conversaciones con Guardiola Isaac Cuenca — Exjugador del Barça

P: En ese vestuario había jugadores como Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Alves, Valdés, Mascherano o Piqué. ¿Cómo era jugar con ellos?

R: Y faltan muchos ahí, que alguno se cabreará (ríe). La verdad es que era un vestuario espectacular. No había malos rollos, había buen ambiente. Se notaba mucho la figura de los capitanes, era una figura muy importante. Daban comunicación, soporte y equilibrio al equipo para que todo funcionara bien.

P: ¿Fue difícil adaptarse?

R: Verlos en directo entrenando era impresionante. Fue relativamente fácil adaptarse. Hay equipos donde la adaptación es más complicada, sobre todo porque hay vestuarios donde los veteranos pueden hacerte la vida difícil. Pero aquí no. Mientras fueras un jugador dispuesto a trabajar y no un figura, había compañeros que te tendían la mano para que todo fuera más sencillo.

Cuenca, en su domicilio en Reus / Valentí Enrich

P: ¿Algún compañero que le sorprendiera especialmente?

R: Me sorprendieron sobre todo los jugadores que ya tenían nombre: Xavi, Iniesta y Messi. Si lo tienen, es por algo.

P: ¿Hay alguna anécdota curiosa de aquel vestuario que recuerde?

R: Bueno, tengo varias, pero contadas y que se puedan contar públicamente, pocas. Por ejemplo, un día Pep me pidió que hiciera una demostración de freestyle, algo que yo practicaba desde pequeño en la calle. Me gustaba mirar vídeos por Internet para practicar nuevos trucos. Cuando hice la demostración Busi se partía de la risa viéndome. Cosas así han quedado en mi recuerdo, pero soy muy discreto y no quiero levantar polémicas con otras historias del vestuario (ríe).

P: Hablemos de Messi. Está a punto de cumplir 39 y de jugar un Mundial. Desde fuera, ¿nos damos cuenta de la dimensión que tiene sobre el terreno de juego?

R: Es que Leo… he estado discutiendo con alguien que me lo comparaba con otro jugador y le dije: 'mira, es insuperable'. Leo Messi es insuperable. Es el mejor con diferencia. Yo he jugado con él y me encanta poder decirlo. Es buenísimo, pero también lo he vivido como fan del Barça. Lo vi debutar con Rijkaard cuando yo era pequeño, y como seguidor del Barça me parecía una bestialidad. Es inigualable. Después lo disfrutas como compañero y también como rival. Te mete dos goles y ni te enteras. Es el mejor. Con y sin Mundial. Pero es que además lo ha ganado. ¿Qué más quieres?

Leo Messi es insuperable, es el mejor con diferencia Isaac Cuenca — Exjugador del Barça

P: Lo ha visto desde dentro.

R: Sí, sí. Yo prefiero verlo desde fuera porque lo disfrutas más. Es una pasada. Dentro del campo también lo he vivido como rival. Recuerdo un partido con el Deportivo de La Coruña. Estábamos todos encerrados, y de repente Rakitic o Iniesta le mete un pase a las espaldas y ¡pam!. De una ya te la ha metido. Te quedas ahí, defendiendo, y en un instante ya vas perdiendo. No tiene que hacer grandes cosas, que las haces, para marcar la diferencia. A veces parecía que estaba andando por el campo y de repente ya estabas perdiendo.

Cuenca y Leo Messi compartieron minutos en aquel Barça de Pep Guardiola / Valentí Enrich

P: Después de aquel gran año con el Barça, comenzó su travesía por Ajax, Deportivo, Bursaspor, Israel... ¿Es duro salir del Barça?

R: Sí, es diferente. ¿Yo me hubiera quedado en el Barça? Pues sí. Si estás bien, juegas y te dan confianza, claro que te quedas. Pero también me ha gustado salir. He visto mucho mundo y he descubierto otras culturas y maneras de vivir. También me ha dado mucha experiencia futbolística: aprender a jugar de otra manera, aprender de distintos entrenadores, cómo defender mejor... Cuando juegas contra los mejores, tienes que mejorar características y aprender otra clase de juego. Creo que me han curtido como jugador y también me servirán si en el futuro quiero estar en el mundo de los entrenadores.

P: ¿Ser entrenador es una opción de futuro?

R: Sí, he estado de entrenador, un par de años, y también me saqué el curso de la federación. Ahora mismo, hoy por hoy, no estoy entrenando, pero quizá me vuelva a animar. Sí que es verdad que cuando estaba por tomar la decisión de si iba a hacer un año o no, la empresa empezó a ir muy bien. Como prácticamente éramos solo mi socio y yo impulsando el proyecto, dije: ‘no puedo dejar esto a medias, es un proyecto bonito e ilusionante en el que he trabajado unos cuantos años y ahora que empieza a funcionar, tengo que estar’.

P: Decía que no era tan duro salir del Barça, pero ¿en qué momento decidió que lo mejor era ir cedido al Ajax?

R: Bueno, yo al Ajax me voy un poco en contra de lo que quería el Barça. El club no quería que me fuera ese año (temporada 2012-2013), yo venía de un buen año. Hablo con Roura porque Tito está en Nueva York y me dice que confía en mí, me había visto cuando tuve la operación y todo. Hablo con Roura y le digo que mi idea es seguir en el Barça, pero quiero ir cedido para coger minutos y ver cómo estoy, si he recuperado bien de la rodilla. Él lo comenta con Tito y me dice que sí, que me puedo ir. Y nada, fui cedido. Lástima que no acabó de ir bien por la operación.

Isaac Cuenca, en su breve paso por el Ajax / EFE

P: Y después de la segunda operación su tren azulgrana ya ha pasado...

R: Sí, después de la segunda operación Tito ya no estaba. Entra Tata, pero a mi me quedan cinco o seis meses de recuperación. Y cuando vuelvo no me da muchos minutos. Luego llega Luis Enrique y dice que los jugadores que habían estado cedidos o no jugaron mucho ese año se quedan fuera. Él quería a sus jugadores.

P: En su currículum figuran títulos como el Mundial de Clubes, la Copa del Rey, la Eredivisie con el Ajax y la liga de Israel. ¿Está orgulloso de ese recorrido o le queda alguna espina clavada?

R: No, no, orgulloso, muy orgulloso. Yo desde pequeño siempre he querido ser jugador del Barça, está claro, pero, si no, ser futbolista de Primera División, y lo he sido. Quizá suena poco ambicioso, pero no es fácil. Hay mucha competencia en las categorías inferiores, todo el mundo quiere ser futbolista, y se ha conseguido. Sí que es verdad que las expectativas cuando llegas al primer equipo en 2011 quizás eran otras, sobre todo las de la gente. Pero uno no puede vivir a base de expectativas.

Yo desde pequeño siempre he querido ser jugador del Barça Isaac Cuenca — Exjugador del Barça

P: Parece que si no se hacen 15 años de carrera en el Barça es como si no se hubiera triunfado…

R: Sí, claro, como si hubieras fracasado. Yo me acuerdo de pequeño, cuando veía jugadores que estaban en el fútbol base y luego se iban, y pensaba: ‘qué pedazo de jugador también’. A lo mejor no tenían carreras de 15 años en el Barça, pero como me gustaba mucho el fútbol, los valoraba mucho. Yo siempre he admirado a futbolistas de Primera, incluso de Segunda.

P: ¿Cree que tendría minutos en el Barça actual?

R: (Ríe) No sé, no sé… eso que lo diga la gente. En mi prime estuve muy bien. El Barça ahora también está bien. En el Barça de Pep Guardiola jugué... con Pedri, Messi, Alexis, Villa o Afellay de competencia. Increíble.

Cuenca, celebrando un gol con el Barça / EFE

P: ¿Cómo ve al Barça actual? ¿Le gusta?

R: Me encanta. Me gusta mucho la forma de jugar, cómo tiran la línea… es un equipo muy atrevido. Tiene un ataque muy vistoso y al mismo tiempo es letal. Son buenos, juegan muy bien y aciertan mucho de cara a portería. Yo creo que es un fútbol que contagia, que lo hace atractivo, que es lo que el aficionado culé busca. Ojalá sigan así y nos ilusionen.

Vi a Lamine y en un entreno y dije: ‘ostras, qué pedazo de jugador’ Isaac Cuenca — Exjugador del Barça

P: ¿Cree que hay opciones de ganar la Champions?

R: Claro, las hay. Ahora nos toca el Atlético en cuartos, que es un muy buen equipo y lo está demostrando. Pero nosotros ya vimos que, incluso en un mal día allí —uno de los peores del año—, luego en el Camp Nou supimos reaccionar. No tiene por qué repetirse un día tan malo. Si haces un buen partido allí y otro aquí, yo creo que podemos pasar. Con el equipo que tiene el Barça y cómo está jugando, de cuatro partidos puedes ganar tres. Hasta semifinales tienes que llegar; a partir de ahí, son pequeños detalles. Capacidad le veo al Barça, y ojalá la gane.

P: Lamine es el gran referente ofensivo de este equipo como lo fue Messi de aquel. Imposible compararlos, ¿no?

Respuesta: Lamine es muy bueno, es un jugadorazo. Está destacando mucho y tiene un fútbol muy vistoso. Es un crack y es muy joven. Yo fui hace poco a verlos en un entreno y dije ‘ostras, qué pedazo de jugador’. No creo que sea bueno compararlo con nadie y menos con Leo. Disfrutémoslo, que esté a gusto, que dé un buen rendimiento y que siga muchos años.