La irrupción inesperada de Arnau Tenas

Todos sus compañeros en el PSG fueron a buscarle una vez terminó el partido contra el Le Havre Se había mantenido inédito durante los primeros tres meses y medio de competición y ahora se abre un nuevo abanico

Cero minutos disputados en más de cuatro meses de competición. El periplo de Arnau Tenas con el PSG no empezaba de la manera que el portero de Vic había soñado. Era consciente el ex del Barça de que desbancar a Donnarumma iba a ser tarea harto complicada. Pero el hecho de que Keylor Navas terminase no saliendo en verano aún complicaba más las cosas.

Iban pasando las semanas y los partidos y la situación se mantenía enquistada. La llegada de Tenas fue una petición expresa de Luis Enrique, que lo conocía bien tanto del Barça como de la selección. De hecho, 'Lucho' lo llamó cuando Robert Sánchez causó baja inesperada en un partido ante Islandia en marzo de 2022. Fue su primera y única llamada con el combinado absoluto.

NO HUBO ACUERDO CON EL BARÇA

Tenas había pactado unas condiciones para prorrogar su contrato con el Barça, pero el club quiso cambiarlas. Considerando que estaban por encima del mercado y del valor del futbolista. Tenas era un fijo en las dinámicas del primer equipo. Tercer portero habitual con Xavi tras Ter Stegen e Iñaki Peña. Pero no se llegó a un acuerdo y tanto él como su representante decidieron no renovar.

Tenían encima de la mesa una propuesta del PSG y la aceptaron. Nuevo comienzo con Luis Enrique de míster. Pero con otro portero consolidado (como en el caso de Ter Stegen en el Barça) por delante como Donnarumma.

Arnau Tenas, portero del PSG | Team Pios / PSG

Ha estado en el banquillo 14 partidos (algunos no ha ido convocado). Se lesionó Keylor. Y pasó a ser 'oficialmente' el segundo portero. Y una salvajada de Donnarumma este domingo ante el Le Havre le abrió las puertas del debut. Todo este tiempo ha ido trabajando duro. Esperando su momento. Que tenía la pinta que no iba a llegar hasta el debut en Copa.

Pero en el 12' en el Stade Océane llegó su hora. Salía, además, a defender la portería de su equipo con uno menos. Consciente de que iba a tener trabajo durante más de 80 minutos. Y se erigió en uno de los héroes de la tarde.

EL HOMBRE MÁS BUSCADO

Sacó cuatro manos milagrosas y acabó casi manteado por sus compañeros, que se fueron directos a buscarlo. Dembélé, Hakimi, Mbappé. Todos fueron a buscar al artífice de una victoria (0-2) que coloca a los parisinos con cuatro puntos de margen sobre el Niza. Las críticas en Francia lo han ensalzado hasta la saciedad.

Tenas, por cierto vivió su debut oficial en Primera (no había llegado a debutar oficialmente con el primer equipo del Barça). Por lo menos, le espera otro partido de titular el próximo día 9 ante el Nantes.